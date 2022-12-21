Mais de 2 mil detentos recebem 'saidinha' de Natal no Espírito Santo

Vale ressaltar que a saída temporária é um benefício concedido pelo Poder Judiciário e previsto na Lei de Execução Penal. De acordo com explicação dada anteriormente, tal medida "funciona como uma preparação e adaptação do custodiado ao retorno do convívio em sociedade".

No ano passado, do total de 2.583 detentos que foram liberados, 96 não retornaram aos presídios – o que equivale a 3,7% dos beneficiados. Aqueles que não retornam após os sete dias da "saidinha" são considerados foragidos da Justiça e podem sofrer regressão (endurecimento) de pena.