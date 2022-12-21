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Ao longo do mês

Mais de 2 mil detentos recebem 'saidinha' de Natal no Espírito Santo

Benefício dado a presos do regime semiaberto dura sete dias; liberações começaram nesta quarta-feira (21) para os que ficam na Grande Vitória

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 16:40

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 dez 2022 às 16:40
Mais de 2 mil detentos do sistema prisional capixaba receberam o benefício da saída temporária de Natal neste ano. Segundo dados da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), exatos 2.128 presos do regime semiaberto já foram beneficiados ao longo deste mês, podendo passar sete dias fora dos presídios.
Como acontece anualmente, eles são liberados de forma escalonada, conforme decisão da Justiça. "Parte desse quantitativo, relativo aos presos das unidades do interior do Estado, já obteve o benefício deste mês. Na Grande Vitória, as saídas tiveram início nesta quarta-feira (21)", explicou a pasta.
Complexo do Xuri, em Vila Velha
Parte dos detentos do Complexo de Xuri (acima) foram liberados nesta quarta-feira (21) Crédito: Ricardo Medeiros
O número de detentos beneficiados neste ano é 17,6% menor se comparado com o do ano passado – quando 2.583 presos receberam a "saidinha" de Natal. Apesar disso, o dado atual informado pela Sejus ainda pode mudar, caso mais liberações sejam autorizadas nos próximos dias.
Vale ressaltar que a saída temporária é um benefício concedido pelo Poder Judiciário e previsto na Lei de Execução Penal. De acordo com explicação dada anteriormente, tal medida "funciona como uma preparação e adaptação do custodiado ao retorno do convívio em sociedade".
Mais de 2 mil detentos recebem 'saidinha' de Natal no Espírito Santo
No ano passado, do total de 2.583 detentos que foram liberados, 96 não retornaram aos presídios – o que equivale a 3,7% dos beneficiados. Aqueles que não retornam após os sete dias da "saidinha" são considerados foragidos da Justiça e podem sofrer regressão (endurecimento) de pena.

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