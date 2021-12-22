Justiça autoriza "saidinha" de Natal a 2.573 detentos no Espírito Santo

2.573 detentos receberam o benefício da saída temporária de Natal no ES Crédito: Divulgação | Secretaria de Justiça do Espírito Santo

Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus e Grande Vitória. Mais de 2.500 presos do Espírito Santo receberam o benefício de saída temporária para o Natal. Ao todo, segundo a secretaria, 2.573 presos receberam o benefício, que contempla unidades de regime semiaberto de Linhares

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o Poder Judiciário é quem delibera sobre as datas de saídas temporárias, que são realizadas de forma escalonada.

As liberações tiveram início no dia 2 de dezembro. O prazo do benefício compreende um período de sete dias.

Parte desse quantitativo já retornou às unidades. Nesta quarta-feira (22), as liberações ocorreram em unidades da Grande Vitória, o que equivale a saída de 1.559 internos do regime semiaberto.

Os presos que não retornam no período determinado são considerados foragidos da Justiça.