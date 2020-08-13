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Luzes misteriosas no céu intrigam moradores de Guaçuí

Segundo astrofísico, luzes são satélites de um projeto de empresa americana, que estão sendo lançados em órbita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 17:19

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 17:19

Pontos do céu foram flagrados por moradora de Guaçuí
Pontos do céu foram flagrados por moradora de Guaçuí Crédito: Reprodução
Moradores de Guaçuí, na Região do Caparaó, ficaram intrigados ao observar o céu na noite desta quarta-feira (12). Pontos luminosos que formam um triângulo e, em seguida, seguem todos enfileirados em uma linha reta surgiram, por volta das 19h30. Um astrofísico da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) explicou o fenômeno.
O registro foi feito pela moradora Joana Darc Viana. Na casa dela, todos ficaram intrigados com os pontos misteriosos. Uma carreira de estrelas foi vista por volta de 19h30 em Guaçuí, jamais visto, comentou.

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O astrofísico da Ufes, professor Sérgio Bisch, explicou que se trata de milhares de satélites artificiais que são colocados em órbita e que provocam essas imagens vistas no céu, portanto, não são estrelas.
Tem sido bem comum, agora estão em um projeto Spacex que vai colocar em órbita milhares de satélites para fazer uma grande rede de internet sem fio. Fica uma fileira de pontinhos no céu e muitas pessoas têm visto, conta o professor.
Ainda segundo o astrônomo, esses satélites são mais visíveis após o pôr do sol e pouco antes do amanhecer, pois onde estão passando ainda incide luz solar e eles aparacem brilhando.
O projeto da SpaceX quer oferecer internet rápida e com preço acessível em qualquer lugar do mundo. Para isso, espera ter mais de 40 mil satélites em operação. Eles serão agrupados em camadas ao redor do Planeta para oferecer cobertura global. Os lançamentos acontecem nos Estados Unidos.

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