Justiça do ES condena banco a devolver a cliente Pix não autorizado

Isso porque, segundo banco, o fato teria ocorrido "por culpa exclusiva de terceiros". A juíza Priscila Roberte Nascimento, do juizado Especial Cível de Vitória, que analisou o caso, entendeu que, na verdade, houve falha na prestação de serviços, "uma vez que não foi preservada a segurança nas transações bancárias, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai sua responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados à parte autora".