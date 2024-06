Julgamento de músico acusado de matar capoeirista em Itaúnas vai para o 2° dia

Em Conceição da Barra

Julgamento de músico acusado de matar capoeirista em Itaúnas vai para o 2º dia

Tiago Passos Viana é apontado como o autor dos disparos que mataram Cuarassy Medeiros em uma pousada, em dezembro de 2020; julgamento começou nesta quarta (5) e prossegue nesta quinta (6)

3 min de leitura min de leitura

Cuarassy foi morto a tiros em pousada de Itaúnas. (Reprodução/ Facebook). (Reprodução | Facebook)

O julgamento do músico Tiago Passos Viana, acusado de matar o professor de capoeira Cuarassy Medeiros, seguirá por mais um dia nesta quinta-feira (6). O júri teve início na manhã desta quarta-feira (5), no Fórum de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na Vila de Itaúnas, no mesmo município, em dezembro de 2020, quando a vítima foi assassinada dentro de uma pousada.

Na época do crime, o músico se apresentou à delegacia, mas acabou sendo solto. Atualmente, ele está preso, após denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), acatada pela Justiça, que expediu um mandado de prisão.

De acordo com apurações da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta, a defesa do músico apresentaria a tese da legítima defesa, com um vídeo que mostra uma discussão entre Tiago e Cuarassy, momentos antes do crime. Argumentaria ainda que o músico vinha sendo ameaçado por um colega do capoeirista e que obteve uma arma uma semana antes do crime por esse motivo.

O advogado que atua na assistência de acusação, Israel Domingos Jório, acredita que os elementos do processo são suficientes para provar a culpa de Tiago. A família de Cuarassy afirma que o músico teria provocado o professor antes.

Briga terminou em assassinato

À época do crime, testemunhas que presenciaram a morte de Cuarassy gravaram um vídeo que mostra a briga que antecedeu o assassinato do capoeirista.

Nas imagens (acima), é possível ver Cuarassy e Tiago, autor dos disparos, discutindo do lado de fora da pousada, na porta de um bar. A discussão dura menos de dois minutos. Durante todo o tempo, Tiago chama a vítima pelo nome e Cuarassy, segurando um copo na mão, diz "sai de perto de mim". Duas mulheres tentam separar a confusão e afastar os dois.

Em determinado momento, o professor de capoeira diz para uma das mulheres: "ele arrumou confusão dentro da vila e veio falar que vai me matar". Em seguida, pergunta "eu sou moleque?" e parte para cima do autor dos disparos, dando chutes e um soco. Eles correm para dentro da pousada, de onde se ouve três disparos. Não é possível ver o que acontece.

Relembre o caso

Cuarassy foi morto a tiros em pousada de Itaúnas. (Reprodução/ Instagram)

Cuarassy Medeiros Del Nery foi morto a tiros dentro de uma pousada de Itaúnas, em Conceição da Barra, na noite do dia 18 de dezembro de 2020. Na época do crime, a Polícia Militar informou que um funcionário do estabelecimento contou que Cuarassy e Tiago Passos Viana, que até então era suspeito do assassinato, discutiram em frente à pousada.

Tiago, de acordo com a testemunha, correu para dentro da pousada para fugir, mas Cuarassy foi atrás do homem. A testemunha informou à Polícia Militar que Cuarassy agrediu o homem com socos e quebrou um copo nele.

A família de Cuarassy, no entanto, contestou, à época, a versão da testemunha e disse que o vídeo que mostra a briga antes do crime "prova que ele não quebrou copo em ninguém e que estava sendo provocado".

De acordo com relato dos familiares, os dois - suspeito e vítima - não estavam hospedados na pousada, mas correram para dentro do estabelecimento no momento da briga. Ainda segundo familiares, houve uma luta corporal entre o professor e o músico antes dos disparos.

O professor de capoeira era morador de Vitória, mas estava na casa de parentes na Vila de Itaúnas. De acordo com os familiares dele, Cuarassy passava os meses de férias em Itaúnas, fazendo trabalhos extras para complementar a renda, como barraquinha de drinks e venda de refeições para turistas. Cuarassy deixou dois filhos.

Nota do Editor Até a publicação desta reportagem, o julgamento ainda ocorria em Conceição da Barra. A cobertura de A Gazeta sobre o caso prossegue nesta quinta-feira (6)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta