Jornalista de A Gazeta é intimidado em posto interditado pela PF e obrigado a apagar fotos

A Gazeta foi intimidado e obrigado por um homem a apagar fotos feitas em um dos postos Um repórter fotográfico defoi intimidado e obrigado por um homem a apagar fotos feitas em um dos postos interditados pela Polícia Federal durante a Operação Naftalina , deflagrada na manhã desta terça-feira (12). A coação aconteceu no Posto Valen (razão social Posto AS Eirelli), que fica em Bela Aurora, Cariacica

O fotógrafo relata que estava do outro lado da rua fazendo imagens quando dois homens saíram do posto. Um ficou mais afastado, olhando de longe. O outro se aproximou e o abordou, quase encostando o rosto no fotógrafo.

Ele exigiu, em tom ameaçador, que as imagens fossem apagadas, e disse ainda que o levaria para um escritório do posto para garantir que as imagens seriam deletadas. O fotógrafo se viu coagido e com medo. Sem alternativa, apagou as imagens.

A reportagem tentou contato com o posto, mas ninguém atendeu as ligações.



Em nota, a Associação Nacional de Jornais (ANJ) afirmou que repudia com veemência e indignação a intimidação contra o repórter fotográfico da Rede Gazeta durante cobertura da operação da Polícia Federal (PF) em um posto de gasolina em Bela Aurora, Cariacica.

"A intimidação é um ataque ao livre exercício da atividade jornalística. É inadmissível que a truculência prevaleça sobre o jornalismo e o direito à livre informação" ANJ - Associação Nacional de Jornais

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) também repudiou a intimidação feita ao fotógrafo "que tão somente estava fazendo seu trabalho de informar a sociedade de fato de interesse público, como o esquema de adulteração de combustíveis na Grande Vitória. É lamentável a frequência com que esses episódios tem ocorrido". Em nota, a entidade diz ainda esperar que os autores sejam identificados e responsabilizados.

O Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo (Sindijornalistas) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) também se manifestaram e repudiaram com total veemência a violência sofrida nesta terça pelo repórter fotográfico. "O Sindicato e a Fenaj não aceitam de forma alguma esta prática absurda de cerceamento e estão à disposição do jornalista para tomar as medidas necessárias junto à Polícia Federal e ao Judiciário."

Já o Sindipostos-ES enviou comunicado manifestando "seu total repúdio à ameaça sofrida pelo fotógrafo da Rede Gazeta enquanto trabalhava a cobertura da Operação Naftalina". A entidade afirmou que "a Rede Gazeta e a imprensa capixaba tem do Sindipotos a solidariedade e o apoio à realização do seu trabalho de cobertura jornalista dos fatos que são de interesse da nossa sociedade".