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Previdência estadual

IPAJM alerta aposentados e pensionistas para prazo da Prova de Vida

Beneficiários têm até o dia 30 de abril para fazer o recadastramento obrigatório; quem não se recadastrar pode ter o benefício suspenso

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 18:07

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

26 abr 2023 às 18:07
IPAJM
Beneficiários do IPAJM aniversariantes de janeiro a abril têm até o próximo dia 30 para fazer o recadastramento obrigatório Crédito: Carlos Alberto Silva
Aposentados e pensionistas do Espírito Santo têm até o dia 30 de abril para fazer o recadastramento obrigatório do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) por meio da Prova de Vida. O procedimento é válido para os nascidos entre os meses de janeiro e abril, e aqueles que não se recadastrarem podem ter o benefício suspenso. 
O recadastramento deve ser feito em uma das agências do Banestes, de forma presencial. O beneficiário deve apresentar documento de identificação com foto, como carteira de identidade e de motorista, além do CPF. 

Fique atento às datas

Aposentados e pensionistas do IPAJM devem ficar atentos ao período em que deverão se recadastrar. Confira as datas abaixo. 
IPAJM alerta aposentados e pensionistas para prazo da Prova de Vida
  • Beneficiários aniversariantes entre os meses de janeiro e abril
  • Início do recadastro: 01/01/2023
  • Final do recadastro: 30/04/2023 
  • Beneficiários aniversariantes entre os meses de maio e agosto 
  • Início do recadastro: 01/05/2023
  • Final do recadastro: 31/08/2023
  • Beneficiários aniversariantes entre os meses de setembro e dezembro
  • Início do recadastro: 01/09/2023
  • Final do recadastro: 31/12/2023
Em caso de dúvidas, os beneficiários podem entrar em contato com o serviço de teleatendimento do IPAJM no telefone (27) 3201-3180. O número recebe ligações gratuitas de telefones fixo e móvel. 

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