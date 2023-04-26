Aposentados e pensionistas do Espírito Santo têm até o dia 30 de abril para fazer o recadastramento obrigatório do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) por meio da Prova de Vida. O procedimento é válido para os nascidos entre os meses de janeiro e abril, e aqueles que não se recadastrarem podem ter o benefício suspenso.
O recadastramento deve ser feito em uma das agências do Banestes, de forma presencial. O beneficiário deve apresentar documento de identificação com foto, como carteira de identidade e de motorista, além do CPF.
Fique atento às datas
Aposentados e pensionistas do IPAJM devem ficar atentos ao período em que deverão se recadastrar. Confira as datas abaixo.
IPAJM alerta aposentados e pensionistas para prazo da Prova de Vida
- Beneficiários aniversariantes entre os meses de janeiro e abril
- Início do recadastro: 01/01/2023
- Final do recadastro: 30/04/2023
- Beneficiários aniversariantes entre os meses de maio e agosto
- Início do recadastro: 01/05/2023
- Final do recadastro: 31/08/2023
- Beneficiários aniversariantes entre os meses de setembro e dezembro
- Início do recadastro: 01/09/2023
- Final do recadastro: 31/12/2023
Em caso de dúvidas, os beneficiários podem entrar em contato com o serviço de teleatendimento do IPAJM no telefone (27) 3201-3180. O número recebe ligações gratuitas de telefones fixo e móvel.