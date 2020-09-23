Institutos emitem novo alerta de chuva para cidades do ES

Quinta-feira (23) também deve ser de chuva na maior parte do ES

Já o alerta do Inpe é válido para 19 municípios do território capixaba até às 9h desta quinta-feira (24). O instituto pontua que permanecerá a condição de chuva, podendo de forma pontual ocorrer acumulados expressivos de precipitação em tais cidades: Alfredo Chaves, Anchieta, Atilio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Domingos Martins, Guarapari, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Marechal Floriano, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Serra, Vargem Alta, Viana, Vila Velha Vitória.