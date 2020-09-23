Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Institutos emitem novo alerta de chuva para cidades do ES

Chuva deve permanecer em maior parte do território capixaba nesta quinta-feira (24); veja cidades que estão sob alerta

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 20:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 20:23
Chuva na Grande Vitória
Quinta-feira (23) também deve ser de chuva na maior parte do ES Crédito: Fernando Madeira
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiram um novo alerta no início da noite desta quarta-feira (23) para chuvas em algumas cidades do Espírito Santo. De acordo com o Inmet, pode chover em 69 cidades do Estado. O acumulado pode ser de 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com tais áreas de risco. O aviso é válido até às 10h desta quinta-feira (24).
Institutos emitem novo alerta de chuva para cidades do ES -
O Inmet reforçou as seguintes orientações para a população dessas regiões:
  • Evite enfrentar o mau tempo;
  • Observe alteração nas encostas;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja os pertences da água envoltos em sacos plásticos;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Já o alerta do Inpe é válido para 19 municípios do território capixaba até às 9h desta quinta-feira (24). O instituto pontua que permanecerá a condição de chuva, podendo de forma pontual ocorrer acumulados expressivos de precipitação em tais cidades: Alfredo Chaves, Anchieta, Atilio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Domingos Martins, Guarapari, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Marechal Floriano, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Serra, Vargem Alta, Viana, Vila Velha Vitória.

Veja Também

Fotojornalismo: um outro olhar pela cidade em dia de chuva

Chuva: ES tem 6 municípios com alertas de risco moderado

Guarapari lidera ranking de maior volume de chuva no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Endividamento silencioso: como pequenas contas podem quebrar o seu orçamento
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/04/2026
Heliponto da Rodoviária de Vitória
Heliponto da Rodoviária de Vitória é reativado para pousos noturnos do Notaer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados