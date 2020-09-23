O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiram um novo alerta no início da noite desta quarta-feira (23) para chuvas em algumas cidades do Espírito Santo. De acordo com o Inmet, pode chover em 69 cidades do Estado. O acumulado pode ser de 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com tais áreas de risco. O aviso é válido até às 10h desta quinta-feira (24).
Institutos emitem novo alerta de chuva para cidades do ES -
O Inmet reforçou as seguintes orientações para a população dessas regiões:
- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja os pertences da água envoltos em sacos plásticos;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Já o alerta do Inpe é válido para 19 municípios do território capixaba até às 9h desta quinta-feira (24). O instituto pontua que permanecerá a condição de chuva, podendo de forma pontual ocorrer acumulados expressivos de precipitação em tais cidades: Alfredo Chaves, Anchieta, Atilio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Domingos Martins, Guarapari, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Marechal Floriano, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Serra, Vargem Alta, Viana, Vila Velha Vitória.