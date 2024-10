Incêndio em vegetação suspende aulas, atinge imóvel e destrói quintal em Colatina

Equipes da prefeitura, da Defesa Civil e do Sanear foram ao local para auxiliar o Corpo de Bombeiros no trabalho de combate ao fogo

Aulas suspensas no Ifes

Devido à fumaça do incêndio, as aulas e atividades administrativas do Ifes de Colatina foram suspensas. De acordo com a coordenação de comunicação social do instituto, as chamas começaram próximo ao estacionamento para motos no final da manhã desta quarta-feira (9) e se alastrou de forma rápida.