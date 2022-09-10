Incêndio em mata continua após 13 dias e atinge fazenda em Linhares

Um incêndio que começou há 13 dias em uma região da Mata Atlântica, no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, continua neste sábado (10). O fogo se alastrou pela região. Houve prejuízos em uma propriedade rural, já que áreas de pastos foram queimadas. O Corpo de Bombeiros atua no lugar nesta manhã para tentar conter o incêndio.

A reportagem de A Gazeta recebeu imagens que mostravam a situação das chamas nesta sexta-feira e também neste sábado. No momento, é possível observar que ainda há fumaça em meio à mata da Suzano e é uma área de preservação permanente, às margens do Rio Doce.

Segundo os Bombeiros , produtores rurais fizeram um acionamento no dia 27 de agosto sobre o incêndio. Eles relataram que as chamas começaram quando um fio de alta tensão caiu sobre a mata. Alguns pequenos focos foram contidos para impedir que chegassem a uma estrada. No dia 5 deste mês, novamente houve um chamado para apagar os focos que estão na mata.

Área de pasto de propriedade rural ficou queimada Crédito: José Casati

Ainda não foi possível controlar as chamas. A Suzano informou que o trabalho para a extinção do incêndio é dificultado por conta do tempo seco, do vento forte e o difícil acesso à região.

O produtor rural José Casati disse que a empresa deve encaminhar neste sábado (10) um caminhão para fazer um aceiro, uma faixa que divide a área do fogo, com o objetivo de impedir que a extensão do foco aumente. Parte do terreno dele foi atingido e teve um pasto queimado.

Segundo a nota da Suzano, equipes vêm monitorando o incêndio na área informada desde o início da ocorrência, na última semana.

“Nossa equipe está no local junto com os bombeiros militares de Linhares. O combate está sendo realizado, mas o tempo seco, os fortes ventos e a dificuldade de acesso ao local dificultam a extinção total dos focos. A empresa continua monitorando e acompanhando a situação e tem informado os produtores rurais que a acionaram a respeito do assunto. Até o momento, os monitoramentos não identificaram risco de propagação para as áreas vizinhas, conforme atestado inclusive pela equipe de bombeiros ”.