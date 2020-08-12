Incêndio em área de turfa é registrado no bairro Belvedere, na Serra

Incêndio em área de turfa é registrado na Serra Crédito: Internauta

Um incêndio em área de turfa foi registrado por volta das 15h50 desta quarta-feira (12), no bairro Belvedere, na Serra , próximo ao Terminal Industrial e Multimodal do município (Tims). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros , foi relatado incêndio em vegetação, com chamas altas. A ocorrência está em andamento e uma equipe está no local.

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De acordo com um funcionário da área administrativa do Tims, Claudiano Moreira, de 45 anos, este tipo de episódio é comum na região. "De vez em quando acontece, mas este está de grande proporção. Trabalho há mais de 15 anos no local e de vez em quando acontece isso na área de vegetação", contou.

Em novembro do ano passado, internautas relataram fumaça e cheiro forte de queimado em várias regiões da Grande Vitória . A reclamação principal apontava para incêndio na vegetação de turfa, na região do Mestre Álvaro, na Serra. Em reportagem produzida à época, foi explicado que episódios assim são comuns naquela fase do ano, sendo que o cheiro se propaga, já que ocorre deslocamento da fumaça, causando ardência nos olhos, dificuldade de respirar e fuligem.

CHAMAS CONTROLADAS

Na manhã desta quinta-feira (13), a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) informou, por nota, que o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na tarde de quarta-feira (12), por volta das 15h50min para atender uma ocorrência de incêndio em vegetação no bairro Belvedere, próximo ao Tims, na Serra. O solicitante relatou incêndio em vegetação, com chamas altas.