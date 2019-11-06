Internautas reclamam de fumaça de turfa na Grande Vitória

Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (05) moradores de várias regiões da Grande Vitória reclamaram da fumaça e do cheiro forte de queimado. A reclamação principal indicava incêndio na vegetação de turfa na região do Mestre Álvaro, na Serra.
Vale lembrar que nesta época do ano, os incêndios são comuns nessa área e infernizam a vida dos moradores próximos e também de outras regiões, visto o deslocamento da fumaça, que causa ardência nos olhos, dificuldade para respirar, além da fuligem.
Apesar das postagens e reclamações, o Corpo de Bombeiros informou, em nota, não ter sido acionado para ocorrências envolvendo incêndio em turfa nesta terça-feira (05). A corporação também não atendeu chamado para incêndio em vegetação na data.
A TURFA
A turfa é um material de origem vegetal parcialmente decomposto e encontra-se predominantemente em regiões pantanosas. Na Grande Vitória, a região do Mestre Álvaro. O fato de se encontrar em camadas pelo solo e ser praticamente rasteira dificultam o combate a eventuais incêndios, pois o fogo queima "por baixo" da terra.