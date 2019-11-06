Internautas reclamam de fumaça de turfa na Grande Vitória

Incêndios na região de turfa próxima ao Mestre Álvaro, na Serra, são comuns nessa época do ano Crédito: José Carlos Schaeffer

Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (05) moradores de várias regiões da Grande Vitória reclamaram da fumaça e do cheiro forte de queimado. A reclamação principal indicava incêndio na vegetação de turfa na região do Mestre Álvaro, na Serra.

Vale lembrar que nesta época do ano, os incêndios são comuns nessa área e infernizam a vida dos moradores próximos e também de outras regiões, visto o deslocamento da fumaça, que causa ardência nos olhos, dificuldade para respirar, além da fuligem.

Apesar das postagens e reclamações, o Corpo de Bombeiros informou, em nota, não ter sido acionado para ocorrências envolvendo incêndio em turfa nesta terça-feira (05). A corporação também não atendeu chamado para incêndio em vegetação na data.

A TURFA

A turfa é um material de origem vegetal parcialmente decomposto e encontra-se predominantemente em regiões pantanosas. Na Grande Vitória, a região do Mestre Álvaro. O fato de se encontrar em camadas pelo solo e ser praticamente rasteira dificultam o combate a eventuais incêndios, pois o fogo queima "por baixo" da terra.

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Bom dia, cheiro de turfa queimando no ar... será possível? Desde ontem tá um cheiro muito forte, e o dia acordou meio embaçado! @tvgazetaes @AGazetaES — cat lady (@ricatto_laiza) November 5, 2019

o cheiro da turfa do mestre alvaro é pior aqui em bf do que era quando eu morava em barcelona — military chef do kyungsoo ? (@justadandanie) November 5, 2019