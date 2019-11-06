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Onde há fumaça...

Internautas reclamam de fumaça de turfa na Grande Vitória

Corpo de Bombeiros afirma que não foi acionado para nenhuma ocorrência de combate a incêndio na área de turfa, que fica no entorno do Mestre Álvaro, na Serra.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 21:52

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 21:52

Incêndios na região de turfa próxima ao Mestre Álvaro, na Serra, são comuns nessa época do ano Crédito: José Carlos Schaeffer
Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (05) moradores de várias regiões da Grande Vitória reclamaram da fumaça e do cheiro forte de queimado. A reclamação principal indicava incêndio na vegetação de turfa na região do Mestre Álvaro, na Serra.
Vale lembrar que nesta época do ano, os incêndios são comuns nessa área e infernizam a vida dos moradores próximos e também de outras regiões, visto o deslocamento da fumaça, que causa ardência nos olhos, dificuldade para respirar, além da fuligem.

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Apesar das postagens e reclamações, o Corpo de Bombeiros informou, em nota, não ter sido acionado para ocorrências envolvendo incêndio em turfa nesta terça-feira (05). A corporação também não atendeu chamado para incêndio em vegetação na data. 

A TURFA

A turfa é um material de origem vegetal parcialmente decomposto e encontra-se predominantemente em regiões pantanosas. Na Grande Vitória, a região do Mestre Álvaro. O fato de se encontrar em camadas pelo solo e ser praticamente rasteira dificultam o combate a eventuais incêndios, pois o fogo queima "por baixo" da terra.

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