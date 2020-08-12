Rodoviários aprovam acordo e ônibus voltam a circular em Vila Velha

Ônibus da Sanremo, de Vila Velha, têm paralisação encerrada nesta quarta-feira (12) Crédito: Fernando Madeira

De acordo com o Sindirodoviários, a proposta formulada pela empresa envolve pagar o salário referente ao mês de julho de 2020 de forma parcelada, bem como contar com redução temporária do valor do tíquete-alimentação.

"Hoje foi realizada, na sede da Viação Sanremo, uma assembleia com os trabalhadores, para aceitação ou não da proposta de acordo formulada pela empresa. Sucintamente a proposta é: o que tem atrasado é o mês de julho deste ano e esse mês será parcelado em 6 vezes, começando o pagamento em fevereiro de 2021. Outra coisa que ficou acordada é que a partir deste mês de agosto, haverá uma diminuição do valor do tíquete, que passará de R$ 574 para R$ 500", explicou o sindicato.

O valor do tíquete será recebido no dia 20 de cada mês e a diferença será recebida também a partir de fevereiro do próximo ano. "Então foi isso que ficou acordado, os trabalhadores votaram em eleição. De 175 trabalhadores, 138 aprovaram a medida e 37 não aprovaram", afirmou o Sindirodoviários.

Acionadas pela reportagem de A Gazeta para comentarem o aceite da proposta, a Viação Sanremo e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) ainda não se manifestaram.

A PARALISAÇÃO