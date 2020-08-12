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Paralisação

Rodoviários aprovam acordo e ônibus voltam a circular em Vila Velha

Os coletivos haviam parado de circular nesta manhã, em paralisação motivada, segundo o Sindirodoviários, por atraso no pagamento dos salários e tíquetes aos funcionários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 16:56

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 16:56

Ônibus da Sanremo, de Vila Velha
Ônibus da Sanremo, de Vila Velha, têm paralisação encerrada nesta quarta-feira (12) Crédito: Fernando Madeira
Em assembleia realizada na tarde desta quarta-feira (12), rodoviários que operam a linha municipal em Vila Velha e a empresa responsável, Viação Sanremo, chegaram a um acordo e o transporte público voltou a funcionar na cidade. Os coletivos haviam parado de circular nesta manhã, em paralisação motivada, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), por atraso no pagamento dos salários e tíquetes aos funcionários.
De acordo com o Sindirodoviários, a proposta formulada pela empresa envolve pagar o salário referente ao mês de julho de 2020 de forma parcelada, bem como contar com redução temporária do valor do tíquete-alimentação.
"Hoje foi realizada, na sede da Viação Sanremo, uma assembleia com os trabalhadores, para aceitação ou não da proposta de acordo formulada pela empresa. Sucintamente a proposta é: o que tem atrasado é o mês de julho deste ano e esse mês será parcelado em 6 vezes, começando o pagamento em fevereiro de 2021. Outra coisa que ficou acordada é que a partir deste mês de agosto, haverá uma diminuição do valor do tíquete, que passará de R$ 574 para R$ 500", explicou o sindicato.

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O valor do tíquete será recebido no dia 20 de cada mês e a diferença será recebida também a partir de fevereiro do próximo ano. "Então foi isso que ficou acordado, os trabalhadores votaram em eleição. De 175 trabalhadores, 138 aprovaram a medida e 37 não aprovaram", afirmou o Sindirodoviários.
Acionadas pela reportagem de A Gazeta para comentarem o aceite da proposta, a Viação Sanremo e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) ainda não se manifestaram.

A PARALISAÇÃO

Os ônibus da Viação Sanremo, que operam linhas municipais de Vila Velha, pararam de circular às 10 horas desta quarta-feira (12), segundo o Sindirodoviários. A paralisação, informou o sindicato, foi motivada pelo atraso no pagamento dos salários e do tíquete-alimentação aos funcionários. Motoristas e cobradores se reuniram na manhã desta quarta na garagem da empresa, onde vieram a decidir sobre aceitação da proposta de parcelamento do salário que foi feita pela viação.

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