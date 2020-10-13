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Incêndio é registrado em empresa no Rio Quartel, em Linhares

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado no Cescon Distribuidor Linhares e não se espalhou para a área interna da empresa. Ninguém ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 16:40

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 16:40

Incêndio em Linhares
As chamas do incêndio no Cescon foram contidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros Crédito: Leitor | A Gazeta
Um incêndio foi registrado às  13h10 desta segunda-feira (13) no Cescon Distribuidor Linhares, empresa localizada no distrito de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada e as chamas foram contidas. 
De acordo com informações da equipe da TV Gazeta que esteve no local, um caminhão tanque descarregava óleo diesel quando o fogo se iniciou.  Ainda de acordo com informações repassadas pelo dono do veículo, as chamas podem ter sido iniciadas pela energia eletrostática que é gerada fora do caminhão quando está em movimento e quando em contato com algum combustível ou fonte de calor gera o fogo.
Por meio de uma nota, o Corpo de Bombeiros confirmou que as equipes foram acionadas, após o relato de um caminhão de combustível pegou fogo enquanto abastecia um posto de gasolina dentro de uma empresa. No local,  o fogo que atingia toda a  estrutura do caminhão tanque foi combatido e as chamas extinguidas.  Ainda de acordo com os Bombeiros, a perícia de incêndio não foi solicitada. 
Os responsáveis pela empresa não se manifestaram à TV Gazeta sobre a ocorrência. 

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