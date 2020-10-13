Incêndio é registrado em empresa no Rio Quartel, em Linhares

As chamas do incêndio no Cescon foram contidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros Crédito: Leitor | A Gazeta

Um incêndio foi registrado às 13h10 desta segunda-feira (13) no Cescon Distribuidor Linhares, empresa localizada no distrito de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada e as chamas foram contidas.

De acordo com informações da equipe da TV Gazeta que esteve no local, um caminhão tanque descarregava óleo diesel quando o fogo se iniciou. Ainda de acordo com informações repassadas pelo dono do veículo, as chamas podem ter sido iniciadas pela energia eletrostática que é gerada fora do caminhão quando está em movimento e quando em contato com algum combustível ou fonte de calor gera o fogo.

Por meio de uma nota, o Corpo de Bombeiros confirmou que as equipes foram acionadas, após o relato de um caminhão de combustível pegou fogo enquanto abastecia um posto de gasolina dentro de uma empresa. No local, o fogo que atingia toda a estrutura do caminhão tanque foi combatido e as chamas extinguidas. Ainda de acordo com os Bombeiros, a perícia de incêndio não foi solicitada.