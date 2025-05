Aumento de casos

Importunação em ônibus sobe no ES: 'Difícil ser mulher no transporte público'

Estudo aponta que 71% das mulheres no país já sofreram importunação sexual ao se locomover pelas cidades brasileiras; casos do tipo aumentaram no Espírito Santo em um ano

Publicado em 20 de maio de 2025 às 09:10

"Como é ser mulher no transporte público? Difícil". O relato da empregada doméstica Adriana Ferreira é parecido com o de muitas mulheres que, todos os dias, dependem do transporte coletivo para se locomover no Espírito Santo. O que deveria ser uma atividade comum se torna um desafio diante dos casos de assédio que têm se tornado cada vez mais comuns. >

No Espírito Santo, os casos de importunação saltaram de 320 em 2023 para 389 em 2024, segundo o Painel de Monitoramento da Violência Contra a Mulher, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). Em 2025, até maio, o Estado já teve 96 registros de importunação.>

Como é ser mulher no transporte público? Difícil. Por quê? A gente passa muitas coisas, temos muitos riscos, não temos segurança. A gente corre risco de ser molestada, abusada... É muito arriscado Adriana Ferreira Empregada doméstica, vítima de importunação

Em um ônibus na Grande Vitória, Adriana contou que um caso a deixou com mais medo. "Eu estava em um ônibus quando entrou um homem que encostou as partes íntimas numa moça. O motorista fechou as portas e chamou a polícia. Eu tenho minhas filhas. Penso em mim e nelas também", desabafou.>

Uma pesquisa realizada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva revelou que 71% das mulheres do país dizem já ter vivido alguma situação de violência ao se deslocar, seja em ônibus, trens, metrôs, táxis e carros por aplicativo.>

>

Das entrevistadas, 45% disseram que sofreram violência durante deslocamentos especificamente em ônibus. "Eu pego quatro ônibus todos os dias. Na primeira vez que me aconteceu, eu fiquei quieta. Na segunda e na terceira vezes, eu comecei a gritar para que as pessoas me ajudassem", contou a universitária Michele Lusquinho.>

As mulheres que responderam à pesquisa contaram ter vivenciado olhares insistentes ou cantadas inconvenientes (44%); importunação sexual (17%); agressão física (6%); e estupro (3%).>

Medidas para segurança

Para tentar driblar os desafios, a estratégia é criar métodos para tentar se proteger. Prestar atenção, buscar lugares menos apertados e deixar a bolsa próxima ao corpo podem ajudar.>

A babá Tatiana Sales defende que mais palestras precisam ser feitas para conscientizar e ajudar as mulheres. "Semanas atrás, uma moça perguntou se eu conhecia quem estava comigo, porque ele colocou a mão na minha perna. As pessoas estão ficando mais ligadas", relatou.>

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) afirmou que realiza campanhas de conscientização visando a estimular tanto vítimas quanto usuários do sistema Transcol a denunciarem casos de importunação sexual e violência contra a mulher dentro dos ônibus e terminais.>

Disse também que os terminais e estações do aquaviário na Grande Vitória receberam totens com o tema da campanha "Todas as Mulheres. Todos os Direitos", e que realiza campanhas de conscientização visando a estimular vítimas e usuários do sistema Transcol a denunciarem casos de importunação sexual.>

*Com informações de Any Cometti e Breno Alexandre, do g1ES e TV Gazeta>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta