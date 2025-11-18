Home
Idoso morto atropelado na Serra seguia para a igreja e lutava contra câncer

Idoso morto atropelado na Serra seguia para a igreja e lutava contra câncer

José Geraldo Torres, de 82 anos, estava em tratamento contra um câncer desde 2022 e a caminho da igreja quando foi atropelado por motocicleta

Júlia Afonso

Repórter / jafonso@redegazeta.com.br

Caroline Freitas

Repórter / cfreitas@redegazeta.com.br

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 14:15

m homem de 82 anos, identificado como José Geraldo Torres, morreu na noite desta segunda-feira (17), após ser atingindo por um motociclista “dando grau” enquanto pilotava. O caso aconteceu por volta das 19h, no bairro Porto Canoa, na Serra.

O homem que morreu atropelado por um motociclista que estava "dando grau" em Porto Canoa, na Serra, estava a caminho da igreja com a esposa. José Geraldo Torres, de 82 anos, lutava contra um câncer desde agosto de 2022 e vinha fazendo tratamento. Familiares publicaram nas redes sociais que o idoso estava vencendo dois tumores. 

"Não foi acidente! Nosso pai morreu por irresponsabilidade! Foi um crime de um motociclista. Meus pais estavam indo para a igreja, minha mãe iria pregar no grupo 'Mães que oram pelos filhos' e nosso pai a acompanhava", revelou uma das filhas de José, nas redes sociais. Ela também detalhou que a mãe, que também foi atingida, está internada e, por recomendação médica, ainda não sabia sobre o marido. 

Uma câmera de segurança (veja acima) flagrou o motociclista empinando a moto antes de atingir o casal, que atravessava na Avenida Brasília, principal via do bairro. Após a batida, ele fugiu do local, deixando o veículo, e sem prestar atendimento ao casal atropelado.

José morreu no local com a força do impacto. Maria Auxiliadora Torres, 78 anos, foi socorrida para o Hospital Jayme Santos Neves. 


Moto irregular

De acordo com o diretor de trânsito da Serra, Fábio Alves, a moto estava irregular, adulterada, e registrada no nome de outra pessoa, que não era o motociclista.

"É uma situação que nos deixa tristes, é uma vida que é perdida. Um cidadão com uma total irresponsabilidade, e a informação é de que ele estava empinando a motocicleta, isso vai ser apurado. Então, para além de uma infração de trânsito, caracteriza um crime de trânsito e se agrava com a omissão de socorro".

Motociclista identificado

A moto foi guinchada e o motociclista não foi localizado. De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência está sendo investigada pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e todas as providências legais estão sendo tomadas. O nome dele não foi divulgado.

"A unidade já identificou o motociclista, realizou diligências preliminares, está ouvindo testemunhas e seguirá adotando todas as medidas necessárias para esclarecer plenamente a dinâmica do fato e responsabilização dos envolvidos. Outros detalhes não serão divulgados para não prejudicar o andamento das investigações", informou a corporação. 

Este vídeo pode te interessar

