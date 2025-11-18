Idoso morto atropelado na Serra seguia para a igreja e lutava contra câncer

Repórter / jafonso@redegazeta.com.br
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 14:15
O homem que morreu atropelado por um motociclista que estava "dando grau" em Porto Canoa, na Serra, estava a caminho da igreja com a esposa. José Geraldo Torres, de 82 anos, lutava contra um câncer desde agosto de 2022 e vinha fazendo tratamento. Familiares publicaram nas redes sociais que o idoso estava vencendo dois tumores.
"Não foi acidente! Nosso pai morreu por irresponsabilidade! Foi um crime de um motociclista. Meus pais estavam indo para a igreja, minha mãe iria pregar no grupo 'Mães que oram pelos filhos' e nosso pai a acompanhava", revelou uma das filhas de José, nas redes sociais. Ela também detalhou que a mãe, que também foi atingida, está internada e, por recomendação médica, ainda não sabia sobre o marido.
Uma câmera de segurança (veja acima) flagrou o motociclista empinando a moto antes de atingir o casal, que atravessava na Avenida Brasília, principal via do bairro. Após a batida, ele fugiu do local, deixando o veículo, e sem prestar atendimento ao casal atropelado.
José morreu no local com a força do impacto. Maria Auxiliadora Torres, 78 anos, foi socorrida para o Hospital Jayme Santos Neves.
De acordo com o diretor de trânsito da Serra, Fábio Alves, a moto estava irregular, adulterada, e registrada no nome de outra pessoa, que não era o motociclista.
"É uma situação que nos deixa tristes, é uma vida que é perdida. Um cidadão com uma total irresponsabilidade, e a informação é de que ele estava empinando a motocicleta, isso vai ser apurado. Então, para além de uma infração de trânsito, caracteriza um crime de trânsito e se agrava com a omissão de socorro".
A moto foi guinchada e o motociclista não foi localizado. De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência está sendo investigada pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e todas as providências legais estão sendo tomadas. O nome dele não foi divulgado.
"A unidade já identificou o motociclista, realizou diligências preliminares, está ouvindo testemunhas e seguirá adotando todas as medidas necessárias para esclarecer plenamente a dinâmica do fato e responsabilização dos envolvidos. Outros detalhes não serão divulgados para não prejudicar o andamento das investigações", informou a corporação.
