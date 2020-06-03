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Pandemia

Idoso é diagnosticado com Covid-19 em instituição de Colatina

Além dele, outros dois idosos da casa estão em isolamento social e farão o teste nesta quarta-feira (03) para saber se contraíram a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 21:52

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 21:52

Não deixe o vírus do preconceito te contaminar: ajude os idosos
Idoso é diagnosticado com a Covid-19 em instituição de Colatina Crédito: Divulgação
Um idoso foi diagnosticado com o novo coronavírus em um centro de longa permanência filantrópico de Colatina, município da Região Noroeste do Estado. Além dele, outros dois idosos da casa estão em isolamento social e farão o teste nesta quarta-feira (03) para saber se contraíram a Covid-19. A informação foi confirmada, na noite desta terça-feira (02), pela secretária de Assistência Social do município, Fernanda Mota. O nome da casa de acolhimento não foi divulgado.
De acordo com Mota, 37 idosos, ao todo, vivem no local. "O restante será avaliado amanhã (03) pela secretaria de saúde. A Secretaria de Assistência Social está dando todo suporte a entidade no que tange ao isolamento dos idosos. Estamos providenciado outros espaços, inclusive de hotel, para mantê-los. Só poderemos falar sobre transferência após o posicionamento da equipe de saúde", informou.

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