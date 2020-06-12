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Pandemia

Marataízes registra 24ª morte por coronavírus, uma idosa de 77 anos

Município começou o mês de junho com um triste saldo de 15 mortes e, em menos de duas semanas, saltou para 24 casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 14:34

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 14:34

Marataízes, Litoral Sul do Estado
Marataízes, no litoral Sul do Estado, registrou mais de 400 casos de Covid Crédito: Divulgação/PMM
A prefeitura de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, divulgou nesta sexta-feira (12), a 24ª morte causada pelo novo coronavírus. A vítima é uma idosa de 77 anos, que tinha problemas de saúde, e morreu após 14 dias internada em um hospital na Grande Vitória. Nesta quinta (11), o município havia anunciado outros dois óbitos
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a idosa era hipertensa, cardiopata e portadora de doença neurodegenerativa. Ela vivia na localidade de Nossa Senhora de Aparecida. Ainda segundo a prefeitura, a idosa foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr Anis Nahssen no dia 24 de maio e testou positivo para a Covid-19. Quatro dias depois foi transferida para o Hospital Clínicas dos Acidentados de Vitória e morreu na quarta-feira (10), mas o caso foi divulgado nesta sexta. 

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O balneário, que tem pouco mais de 38 mil pessoas, começou o mês de junho com um triste saldo de 15 mortes, mas, em menos de duas semanas, saltou para 24 casos. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 402 pessoas foram infectadas pelo coronavírus no município e 313 conseguiriam se curar da doença.

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