Marataízes registra 24ª morte por coronavírus, uma idosa de 77 anos

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a idosa era hipertensa, cardiopata e portadora de doença neurodegenerativa. Ela vivia na localidade de Nossa Senhora de Aparecida. Ainda segundo a prefeitura, a idosa foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr Anis Nahssen no dia 24 de maio e testou positivo para a Covid-19. Quatro dias depois foi transferida para o Hospital Clínicas dos Acidentados de Vitória e morreu na quarta-feira (10), mas o caso foi divulgado nesta sexta.