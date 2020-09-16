Homem é preso no ES após quebrar letreiro turístico em Praia Grande

Homem quebra letreiro de praia em Fundão Crédito: Imagens obtidas pela TV Gazeta

TV Gazeta. Um homem quebrou o letreiro turístico de Praia Grande, no município de Fundão , na madrugada desta quarta-feira (16). O vídeo enviado pela Prefeitura de Fundão TV Gazeta revela o momento do ato de destruição que impressionou muitas pessoas da região. O suspeito foi preso, segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura passadas para a

No vídeo, o letreiro que ficava na calçada encontra-se na areia da praia. Além disso, é possível observar o vândalo derrubando a placa com chutes. A estrutura  que formava a frase "Eu amo (símbolo de coração) Praia Grande" era muito utilizada por turistas e moradores para tirar fotos.

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Na manhã desta quarta-feira, moradores puderam conferir o que sobrou do resto da placa. Um deles, indignado, filma a situação do letreiro que favorecia o turismo e valorizava a região. "É vergonhoso", comenta no vídeo.

O letreiro era a porta de entrada para a praia localizada em Fundão. Muitas pessoas, que visitavam o local, faziam questão de tirar uma foto de recordação. Segundo a prefeitura, a estrutura simbolizava uma identificação que resgatava o sentimento de pertencimento da população regional e o fortalecimento do turismo. No entanto, com o ato de vandalismo, esse sentimento foi apagado.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Fundão afirmou para a TV Gazeta ter recebido a informação de que o suspeito de quebrar a placa foi preso na manhã desta quarta-feira.

Confira abaixo o antes e o depois do letreiro turístico de Praia Grande:

Letreiro turístico é destruído em Praia Grande, Fundão