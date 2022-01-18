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"Homem de ferro" é roubado em Colatina e pede ajuda para recuperar armadura

Fantasia avaliada em R$ 4 mil pertence ao animador de eventos André Jacoboski Vago, que precisou cancelar eventos devido ao roubo
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 jan 2022 às 19:35

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 19:35

Uma armadura do "Homem de Ferro" foi roubada. Parece roteiro de um dos filmes da franquia de super-heróis, mas trata-se de um crime ocorrido em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. No caso, a roupa não pertence ao ator Robert Downey Jr, que vive o super-herói na telona, mas ao animador de eventos André Jacoboski Vago. A fantasia foi roubada no último domingo (16) e, agora, ele pede ajuda para recuperar o traje. Um vídeo disponibilizado pela vítima mostra uma de suas apresentações com a roupa. Veja:
Em entrevista à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, André contou que estava saindo de casa, no Centro de Colatina, e seguia para um evento, carregando a fantasia dentro de uma sacola, quando precisou voltar em casa. Ele deixou a sacola com a armadura na calçada, a poucos metros do portão da residência.
“Eu deixei a sacola porque o volume era grande. E em questão de um minutos, quando eu voltei, já não estava mais lá”, relatou. Uma ocorrência sobre o crime foi registrada na 15ª Delegacia de Polícia de Colatina.
A roupa pertence ao animador de eventos André Jacoboski Vago.
A roupa pertence ao animador de eventos André Jacoboski Vago, que tem outras 30 fantasias Crédito: Wando Fagundes
André Jacoboski Vago disse que chega a faturar até R$ 300 por uma apresentação de uma hora. O animador de eventos tem cerca de 30 fantasias de vários personagens infantis e heróis do cinema, mas a armadura levada é uma das mais pedidas pelos clientes. Por isso, ele precisou cancelar alguns eventos.
Além do prejuízo em decorrência dos cancelamentos de eventos, André teve prejuízo com a perda da armadura, já que uma fantasia nova custa R$ 4 mil. “Um traje como esse é muito caro, não é uma roupa simples. Eu já tive que cancelar pelo menos três eventos”, conta.
O animador de eventos também fazia apresentações em hospitais e orfanatos utilizando a armadura. André, que sempre foi acostumado a "bancar o herói", agora conta com a ajuda para tentar desvendar esse mistério.
“Eu, como super-herói, peço ajuda. Quem souber alguma informação ou tiver uma fantasia dessa e puder ajudar, eu peço que entre em contato comigo", diz .

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