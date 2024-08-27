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Homem baleado enquanto pilotava moto em Cachoeiro fica paraplégico

"Fiquei 22 dias no hospital, sete deles, na UTI”, relembra a vítima, que tem 30 anos de idade
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 ago 2024 às 13:07

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 13:07

Mototaxista baleado no trânsito em Cachoeiro fica paraplégico
Foto maior: atendimento ao mototaxista após ser baleado | Foto menor: a vítima Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta | Redes sociais
mototaxista baleado nas costas durante o trabalho, no dia 17 de julho, perdeu os movimentos das pernas e ficou paraplégico. Maicon Patussi Garcia, de 30 anos, e um passageiro foram baleados por um motociclista enquanto trafegavam na Rua Alziro Viana, no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. 
“No momento, cheguei a pensar que era um assalto. Um tiro acertou minhas costas e não sentia mais o movimento das pernas. A bala furou minha medula, pulmão e se alojou na minha costela. Meu caso, não indicam cirurgia. Fiquei 22 dias no hospital, sete deles, na UTI”, relembra a vítima.
Apesar do diagnóstico, Maicon tem esperanças de reverter sua situação e voltar a andar, mesmo com sequelas. 
"Já fui em outro médico e disse que há chance de voltar andar, por isso a campanha para ajudar na fisioterapia. Tive uma revelação e acredito que serei curado"
Maicon Patussi Garcia - Mototaxista
Maicon atuava como mototaxista havia dois anos. Ele vive com os pais e o filho de três anos no bairro Alto Monte Cristo, em Cachoeiro, e pretende arrecadar cerca de R$ 7,5 mil para pagar os custos do tratamento.
Dois dias após o crime, um homem de 26 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Civil, o suspeito preferiu se manter em silêncio.
“Eu não tenho remorso, nenhum sentimento ruim por ele, mas ele terá que pagar na prisão pelo que aconteceu”, disse o mototaxista.
O homem que estava na garupa e que também foi baleado recebeu atendimento médico e teve alta da Santa Casa.

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