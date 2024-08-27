Homem baleado enquanto pilotava moto em Cachoeiro fica paraplégico

Foto maior: atendimento ao mototaxista após ser baleado | Foto menor: a vítima Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta | Redes sociais

mototaxista baleado nas costas durante o trabalho, no dia 17 de julho , perdeu os movimentos das pernas e ficou paraplégico. Maicon Patussi Garcia, de 30 anos, e um passageiro foram baleados por um motociclista enquanto trafegavam na Rua Alziro Viana, no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo.

“No momento, cheguei a pensar que era um assalto. Um tiro acertou minhas costas e não sentia mais o movimento das pernas. A bala furou minha medula, pulmão e se alojou na minha costela. Meu caso, não indicam cirurgia. Fiquei 22 dias no hospital, sete deles, na UTI”, relembra a vítima.

Apesar do diagnóstico, Maicon tem esperanças de reverter sua situação e voltar a andar, mesmo com sequelas.

"Já fui em outro médico e disse que há chance de voltar andar, por isso a campanha para ajudar na fisioterapia. Tive uma revelação e acredito que serei curado" Maicon Patussi Garcia - Mototaxista

“Eu não tenho remorso, nenhum sentimento ruim por ele, mas ele terá que pagar na prisão pelo que aconteceu”, disse o mototaxista.