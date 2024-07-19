Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Suspeito de tentativa de homicídio contra mototaxista e enfermeiro é preso em Cachoeiro
No meio da rua

Suspeito de tentativa de homicídio contra mototaxista e enfermeiro é preso em Cachoeiro

Homem de 26 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (19), em cumprimento a um mandado de prisão
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

19 jul 2024 às 18:28

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 18:28

Um homem de 26 anos foi preso sexta-feira (19), suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio de um mototaxista e passageiro no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. O crime foi registrado na última quarta-feira (17) e, na ocasião, o condutor da moto e o passageiro, um enfermeiro, foram alvo de disparos de arma de fogo enquanto trafegavam em via pública.
De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão foi cumprido na tarde desta sexta-feira (19) pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. O mandado foi cumprido na delegacia, durante a oitiva do suspeito.
Segundo a PC, o suspeito preferiu se manter em silêncio quando questionado pela autoridade policial em seu interrogatório. Além da prisão, um mandado de busca e apreensão domiciliar foi cumprido em desfavor do indivíduo no bairro Nossa Senhora da Penha, também em Cachoeiro de Itapemirim.
Durante a busca, foi apreendida uma calça semelhante à usada no crime, bem como a motocicleta utilizada na tentativa de homicídio. O aparelho celular do indivíduo também foi apreendido.

Veja Também

Mototaxista e passageiro são baleados no trânsito em Cachoeiro

Tiros no meio da rua

O mototaxista e o passageiro, o enfermeiro, foram baleados enquanto trafegavam na rua Alziro Viana, no bairro Ferroviários, na manhã da última quarta-feira (17). No dia do crime, um homem, também de moto, emparelhou o veículo ao lado deles e atirou.
Segundo a Polícia Militar, o mototaxista foi encontrado caído na calçada, com ferimentos, e socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o passageiro foi resgatado por populares. As duas vítimas foram levadas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Enfermeiro relatou ameaças

Os policiais foram até o hospital apurar os fatos, e, na unidade, o passageiro contou que foi atingido por quatro disparos: dois no abdômen – que ficaram alojados – e dois no braço esquerdo. Ele disse aos militares que estava na garupa, indo de mototáxi para o trabalho, quando a outra moto se aproximou e o piloto efetuou diversos disparos.
O homem contou ainda que, mesmo ferido, conseguiu fugir do local. O baleado não soube descrever o atirador, nem o modelo do veículo usado pelo suspeito, mas mencionou que sofreu ameaças há cerca de três meses. Não foram divulgados mais detalhes sobre os motivos das ameaças.
Segundo a PCES, o homem preso nesta sexta-feira (19), suspeito de envolvimento no crime, será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Tiros
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados