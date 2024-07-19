Suspeito de tentativa de homicídio contra mototaxista e enfermeiro é preso em Cachoeiro

De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão foi cumprido na tarde desta sexta-feira (19) pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. O mandado foi cumprido na delegacia, durante a oitiva do suspeito.

Segundo a PC, o suspeito preferiu se manter em silêncio quando questionado pela autoridade policial em seu interrogatório. Além da prisão, um mandado de busca e apreensão domiciliar foi cumprido em desfavor do indivíduo no bairro Nossa Senhora da Penha, também em Cachoeiro de Itapemirim.

Durante a busca, foi apreendida uma calça semelhante à usada no crime, bem como a motocicleta utilizada na tentativa de homicídio. O aparelho celular do indivíduo também foi apreendido.

Tiros no meio da rua

O mototaxista e o passageiro, o enfermeiro, foram baleados enquanto trafegavam na rua Alziro Viana, no bairro Ferroviários, na manhã da última quarta-feira (17). No dia do crime, um homem, também de moto, emparelhou o veículo ao lado deles e atirou.

Segundo a Polícia Militar, o mototaxista foi encontrado caído na calçada, com ferimentos, e socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o passageiro foi resgatado por populares. As duas vítimas foram levadas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Enfermeiro relatou ameaças

Os policiais foram até o hospital apurar os fatos, e, na unidade, o passageiro contou que foi atingido por quatro disparos: dois no abdômen – que ficaram alojados – e dois no braço esquerdo. Ele disse aos militares que estava na garupa, indo de mototáxi para o trabalho, quando a outra moto se aproximou e o piloto efetuou diversos disparos.

O homem contou ainda que, mesmo ferido, conseguiu fugir do local. O baleado não soube descrever o atirador, nem o modelo do veículo usado pelo suspeito, mas mencionou que sofreu ameaças há cerca de três meses. Não foram divulgados mais detalhes sobre os motivos das ameaças.