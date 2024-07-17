Mototaxista e passageiro são baleados no trânsito em Cachoeiro

Mototaxista e passageiro são baleados em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor A Gazeta

Um mototaxista e o passageiro que estava na garupa foram baleados enquanto trafegavam na rua Alziro Viana, no bairro Ferroviários, na manhã desta quarta-feira (17), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Um homem, também de moto, emparelhou o veículo ao lado deles e atirou. As vítimas não tiveram a idade informada, e não há detalhes sobre estado de saúde.

O crime aconteceu em uma rua movimentada, por volta das 7h. Segundo a Polícia Militar, o mototaxista foi encontrado caído na calçada, com ferimentos, e socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o passageiro foi resgatado por populares. As duas vítimas foram levadas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Os policiais foram até o hospital apurar os fatos, e, na unidade, o passageiro contou que foi atingido por quatro disparos: dois no abdômen – que ficaram alojados – e dois no braço esquerdo. Ele disse aos militares que estava na garupa, indo de mototáxi para o trabalho, quando a outra moto se aproximou e o piloto efetuou diversos disparos. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir do local. O homem não soube descrever o atirador, nem o modelo do veículo usado pelo suspeito, mas mencionou que sofreu ameaças há cerca de três meses.

A Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim também foi acionada e ajudou a monitorar o tráfego de veículos no local e orientar os condutores. Um estojo e dois projéteis deflagrados, possivelmente de calibre 380, foram recolhidos na rua. O material foi levado à delegacia para investigação.