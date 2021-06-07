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Economista capixaba

Haroldo Corrêa Rocha deixa Secretaria de Educação de SP e recebe homenagem

Exoneração aconteceu em maio, mas ato simbólico foi nesta segunda-feira (7). Ele ocupava o cargo de secretário executivo desde janeiro de 2019
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

07 jun 2021 às 20:53

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 20:53

Haroldo Corrêa Rocha ficou dois anos e quatro meses como secretário executivo da Secretaria de Educação de São Paulo
Haroldo Corrêa Rocha recebe homenagem ao deixar o cargo de secretário executivo da Secretaria de Educação de São Paulo Crédito: Divulgação | Governo de São Paulo
Atuando como secretário executivo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo há mais de dois anos, o capixaba Haroldo Corrêa Rocha deixou o cargo e recebeu, na manhã desta segunda-feira (7), uma homenagem no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, comandado por João Dória (PSDB).
No ato simbólico, ele recebeu a Ordem de Mérito MMDC do Núcleo Caetano de Campos, a maior honraria concedida pela pasta, devido aos "relevantes serviços prestados". A pessoas próximas, ele descreveu a ocasião como um "ato de generosidade" e um "momento de despedida muito emocionante".
"Deixei a Seduc-SP, mas continuarei firme no trabalho voltado para a melhoria da qualidade da educação pública brasileira"
Haroldo Corrêa Rocha - Economista capixaba
Em sua apresentação no governo paulista, em janeiro de 2019, o economista teve destacada a gestão feita no Espírito Santo, quando o Estado obteve o melhor nível de aprendizagem do ensino médio no Índice da Educação Básica (Ideb) de 2017, de todo o país. A exoneração do cargo aconteceu na segunda-feira passada, dia 31 de maio.
Haroldo contou que ao final do ciclo no governo capixaba, ele recebeu convite de três outros estados: Minas GeraisGoiás e Paraná. "Escolhi São Paulo por ser a maior rede de ensino público das Américas, com 3,5 milhões de alunos e 5.100 escolas", explicou.
"O objetivo era vivenciar a experiência de gestão de uma grande rede. A de São Paulo é, mais ou menos, 11 vezes maior que a do Espírito Santo. Ter esse aprendizado foi sensacional e fizemos inovações muito significativas"
Haroldo Corrêa Rocha - Economista capixaba
Entre as melhorias implementadas, o economista destacou duas que já eram utilizadas em território capixaba. "Em um terço das horas contratuais, o professor não trabalha diretamente com o aluno. Definimos três dias por semana e eles passaram a cumprir essa carga juntos, nas escolas, potencializando a formação."
A segunda medida diz respeito à forma como é feita a seleção dos professores temporários (DTs). "Antes, abria um processo e cerca de 200 mil candidatos levavam um envelope com os documentos, que eram analisados manualmente. Agora, é tudo feito por meio de um sistema eletrônico", ressaltou.
Além dessas medidas, ele citou outras três instauradas ao longo desses dois anos e quatro meses na secretaria paulista:
  • Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): valor definido conforme critérios que é repassado diretamente às escolas para a diretoria administrar e usar na manutenção da unidade, agilizando compra de materiais, por exemplo.
  • Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP): canal que transmite aulas ao vivo, para 645 municípios, por meio de um aplicativo patrocinado, no qual os alunos e professores não pagam a internet.
  • Programa de Melhoria da Convivência e da Proteção Escolar (Conviva SP): trabalha com os estudantes metodologias para eles conviverem melhor e visa promover a saúde mental, esta sobretudo pela atitude individualizada.
Porém, no início deste ano, Haroldo Corrêa Rocha recebeu uma proposta que o permitirá atuar de maneira mais focada junto ao que ele acredita ser o principal desafio da educação pública brasileira atual: implementar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que passa pela formação dos professores.
"Eu tive um convite para dirigir uma organização chamada Profissão Docente, que tem como missão apoiar Estados e municípios na implementação de ações de valorização e qualificação de professores"
Haroldo Corrêa Rocha - Economista capixaba
De acordo com o economista, a instituição privada só trabalha com as redes públicas de ensino e apoia São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. "Devemos começar também no Rio Grande do SulSergipe e Alagoas", adiantou. "Estou voltando para a educação pública, mas com um foco mais definido", completou.
O trabalho como coordenador geral começou na última terça-feira (1). O Profissão Docente é uma organização mantida por cinco instituições que se juntaram para desenvolver uma ação maior. São elas: Instituto Península, Instituto Unibanco, Instituto Natura, Fundação Lemann e Fundação Itaú Social.

DE PROFESSOR DA UFES A CONVITE DO MEC

Formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o capixaba Haroldo Corrêa Rocha assumiu o cargo em São Paulo cerca de um mês depois de deixar a liderança da Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu), no final do mandato do governador Paulo Hartung, em dezembro de 2018.
Haroldo Corrêa Rocha na época em que foi convidado para ser secretário executivo do Ministério da Educação (MEC)
Haroldo Corrêa Rocha na época em que foi convidado para ser secretário executivo do Ministério da Educação (MEC) Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo
Aquela era a segunda passagem dele pela pasta: entre os anos de 2007 e 2020, ele ocupou o mesmo cargo, também sob o mandato de Hartung. Além disso, ele já foi técnico do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), secretário de planejamento de Vitória e professor e pró-reitor de administração da Ufes.
Durante a segunda passagem pela Sedu-ES, em junho de 2018, Haroldo chegou a ser convidado para ser secretário executivo do Ministério da Educação (MEC), no governo de Michel Temer, pelo então ministro Rossieli Soares da Silva. Porém, a mudança para secretário nacional de ensino superior o fez recursar a proposta. Já em janeiro de 2019, Haroldo assumiu o cargo de secretário executivo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no qual esteve até maio deste ano. 

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