Haroldo Corrêa Rocha deixa Secretaria de Educação de SP e recebe homenagem

Haroldo Corrêa Rocha recebe homenagem ao deixar o cargo de secretário executivo da Secretaria de Educação de São Paulo Crédito: Divulgação | Governo de São Paulo

No ato simbólico, ele recebeu a Ordem de Mérito MMDC do Núcleo Caetano de Campos, a maior honraria concedida pela pasta, devido aos "relevantes serviços prestados". A pessoas próximas, ele descreveu a ocasião como um "ato de generosidade" e um "momento de despedida muito emocionante".

"Deixei a Seduc-SP, mas continuarei firme no trabalho voltado para a melhoria da qualidade da educação pública brasileira" Haroldo Corrêa Rocha - Economista capixaba

Em sua apresentação no governo paulista, em janeiro de 2019, o economista teve destacada a gestão feita no Espírito Santo , quando o Estado obteve o melhor nível de aprendizagem do ensino médio no Índice da Educação Básica ( Ideb ) de 2017, de todo o país. A exoneração do cargo aconteceu na segunda-feira passada, dia 31 de maio.

Goiás e Haroldo contou que ao final do ciclo no governo capixaba, ele recebeu convite de três outros estados: Minas Gerais Paraná . "Escolhi São Paulo por ser a maior rede de ensino público das Américas, com 3,5 milhões de alunos e 5.100 escolas", explicou.

"O objetivo era vivenciar a experiência de gestão de uma grande rede. A de São Paulo é, mais ou menos, 11 vezes maior que a do Espírito Santo. Ter esse aprendizado foi sensacional e fizemos inovações muito significativas" Haroldo Corrêa Rocha - Economista capixaba

Entre as melhorias implementadas, o economista destacou duas que já eram utilizadas em território capixaba. "Em um terço das horas contratuais, o professor não trabalha diretamente com o aluno. Definimos três dias por semana e eles passaram a cumprir essa carga juntos, nas escolas, potencializando a formação."

A segunda medida diz respeito à forma como é feita a seleção dos professores temporários (DTs). "Antes, abria um processo e cerca de 200 mil candidatos levavam um envelope com os documentos, que eram analisados manualmente. Agora, é tudo feito por meio de um sistema eletrônico", ressaltou.

Além dessas medidas, ele citou outras três instauradas ao longo desses dois anos e quatro meses na secretaria paulista:

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): valor definido conforme critérios que é repassado diretamente às escolas para a diretoria administrar e usar na manutenção da unidade, agilizando compra de materiais, por exemplo.



valor definido conforme critérios que é repassado diretamente às escolas para a diretoria administrar e usar na manutenção da unidade, agilizando compra de materiais, por exemplo. Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP): canal que transmite aulas ao vivo, para 645 municípios, por meio de um aplicativo patrocinado, no qual os alunos e professores não pagam a internet.



canal que transmite aulas ao vivo, para 645 municípios, por meio de um aplicativo patrocinado, no qual os alunos e professores não pagam a internet. Programa de Melhoria da Convivência e da Proteção Escolar (Conviva SP): trabalha com os estudantes metodologias para eles conviverem melhor e visa promover a saúde mental, esta sobretudo pela atitude individualizada.



Porém, no início deste ano, Haroldo Corrêa Rocha recebeu uma proposta que o permitirá atuar de maneira mais focada junto ao que ele acredita ser o principal desafio da educação pública brasileira atual: implementar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que passa pela formação dos professores.

"Eu tive um convite para dirigir uma organização chamada Profissão Docente, que tem como missão apoiar Estados e municípios na implementação de ações de valorização e qualificação de professores" Haroldo Corrêa Rocha - Economista capixaba

O trabalho como coordenador geral começou na última terça-feira (1). O Profissão Docente é uma organização mantida por cinco instituições que se juntaram para desenvolver uma ação maior. São elas: Instituto Península, Instituto Unibanco, Instituto Natura, Fundação Lemann e Fundação Itaú Social.

DE PROFESSOR DA UFES A CONVITE DO MEC

Formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ), o capixaba Haroldo Corrêa Rocha assumiu o cargo em São Paulo cerca de um mês depois de deixar a liderança da Secretaria de Educação do Espírito Santo ( Sedu ), no final do mandato do governador Paulo Hartung , em dezembro de 2018.

Haroldo Corrêa Rocha na época em que foi convidado para ser secretário executivo do Ministério da Educação (MEC) Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

Aquela era a segunda passagem dele pela pasta: entre os anos de 2007 e 2020, ele ocupou o mesmo cargo, também sob o mandato de Hartung. Além disso, ele já foi técnico do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), secretário de planejamento de Vitória e professor e pró-reitor de administração da Ufes.