Guarda de Vitória "para" trânsito para grávida chegar ao hospital

A equipe, responsável pela maior parte das operações de fiscalização no trânsito na Capital, fazia abordagens a motociclistas, em Jardim da Penha, quando recebeu o pedido de ajuda de um casal

Uma família capixaba enfrentou uma corrida contra o tempo na noite de quarta-feira (14), quando a técnica de segurança do trabalho Deborah Caldeira Monteiro entrou em um trabalho de parto. Grávida de oito meses, ela e o marido foram escoltados pela Guarda Municipal de Vitória, que praticamente “parou o trânsito” para que pudessem chegar ao hospital a tempo do nascimento.

“Eles precisavam ir para o hospital, pois a gestante estava com fortes dores de trabalho de parto e o bebê era prematuro. Não pensamos duas vezes em dar esse apoio”, conta o agente Romulo Mattos, do GTO.

A partir daí, os agentes “escoltaram” o carro do casal pelas ruas, abrindo caminho entre veículos e dando segurança para avanços de sinal, até o Hospital Vitória Apart. Em seguida, quando Deborah foi transferida para um hospital de Vila Velha, a equipe deu suporte até chegarem ao acesso à Terceira Ponte.

"Era giroflex, sirene, carro dando passagem, uma loucura só. Enquanto isso, as contrações chegavam de 2 em 2 minutos e a bolsa rompeu. Sei que chegamos no hospital, em Vila Velha, com o neném coroando já", contou a mãe, Deborah Caldeira Monteiro.

"Quero de coração agradecer. Estamos bem, o João nasceu muito bem, eu estou muito bem. Muito obrigada! Se não fossem vocês, os 'anjos do trânsito', talvez esse bebê teria nascido dentro do carro, no meio do caminho. Então muito obrigada aos agentes que estavam ali à disposição, que atenderam o nosso chamado e nos deram esse suporte".