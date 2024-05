Tratamento faz paciente de hospital de Vitória voltar a andar após 2 anos acamado

Daniel Oliveira, 56 anos, passou por uma neurocirurgia que restaurou grande parte da mobilidade e permitiu que ele voltasse a realizar atividades diárias de forma independente

Com o apoio da filha, o paciente fez questão de ficar em pé na cadeira de rodas, durante uma consulta, para mostrar a nova conquista. Mesmo com os avanços, ele continuará fazendo fisioterapia e tratamentos ortopédicos para tratar problemas neuromotores. “Eu não movia as pernas, mas, depois da cirurgia, comecei. Estou fazendo muita fisioterapia”, disse.

O procedimento e o diagnóstico do paciente foram realizados pela equipe de neurocirurgiões do HEC, que é um hospital de referência estadual, realizando atendimentos cirúrgicos de média e alta complexidade. A filha do paciente, Patrícia Guedes, ressaltou o quanto isso significa para a vida do pai e da família.