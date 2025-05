Incentivo ao turismo

Guarapari estuda construção de aquário gigante similar ao do Rio

Projeto deve ser elaborado com base em uma parceria público-privada (PPP) planejada pela Cidade Saúde

Guarapari deve construir um aquário gigante em breve. Em fase de estudos, o projeto é baseado no complexo turístico AquaRio, do Rio de Janeiro. A intenção, segundo o prefeito Rodrigo Borges (Republicanos), é formular uma parceria público-privada (PPP) para a construção, que está na fase de pesquisas e estudos para definição do local de instalação da novidade. >