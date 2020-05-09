Grupo de apoio a mulheres distribui rosas para mães em Jardim Carapina

Rosas estão sendo entregues pelo grupo Mulheres Guerreiras de Jardim Carapina Crédito: Reprodução

O grupo Mulheres Guerreiras de Jardim Carapina, na Serra, tradicionalmente realizava um café da manhã com confraternização para receber moradoras do bairro e comemorar o Dia das Mães. Este ano, devido ao isolamento social necessário para o combate ao coronavírus , o grupo decidiu inovar e está distribuindo rosas neste sábado (9) em uma caminhada pelas ruas da região, acompanhado de trio elétrico enfeitado.

O grupo, que surgiu para apoiar mulheres na luta contra o feminicídio , teve que mudar o foco de atuação desde o início da pandemia. Por mais que ainda acolha mulheres em situação de vulnerabilidade, uma das integrantes e responsáveis pelo grupo, Rosiane Saraiva, explica que, com o distanciamento social, outras necessidades começaram a surgir.

"Nosso lema é 'basta de feminicídio', mas durante o isolamento uma menina do grupo me pediu ajuda financeira e eu não tinha. Falei 'não tenho, mas podemos pedir'. Passei a pedir cestas básicas para supermercados e, agora, já entregamos mais de 200. Fizemos também ações específicas para arrecadar verduras, pães e leites", relata.

Com essa nova realidade, na hora de planejar a comemoração, o grupo também precisou se reinventar. "Vai ser tudo totalmente diferente do que estamos acostumados a fazer. O grupo sempre fez encontros, confraternizações, ações que envolviam as mulheres juntas, mas infelizmente não pode mais por causa da Covid-19. No Dia das Mães mesmo, fazíamos um café da manhã para receber as mães do bairro", relembra.