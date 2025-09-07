Mobilização

'Grito dos excluídos' vai às ruas de Vitória em defesa da democracia

Manifestação organizada pela Igreja Católica também promoveu consulta popular sobre redução da jornada de trabalho, fim da escala 6x1 e taxação dos super-ricos

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 13:55

Grito dos Excluídos percorreu as ruas de Vitória neste 7 de setembro Crédito: Arquidiocese de Vitória/Divulgação

Centenas de pessoas foram às ruas de Vitória neste domingo (7) para participar do Grito dos Excluídos em defesa da democracia. A mobilização, organizada pela Arquidiocese de Vitória, também promoveu uma consulta popular sobre a redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1 e a taxação dos super-ricos.

A caminhada saiu do Portal do Príncipe e foi até a Praça João Climaco, em frente ao Palácio Anchieta. Neste ano, o tema é “Vida em Primeiro Lugar!”, o mesmo de 2024, acompanhado do lema “Cuidar da casa comum e da democracia é luta de todos”.

Conforme informações da organização, o tema central, que se conecta com o contexto global de crises climáticas e sociais, reforça a defesa intransigente da democracia e a importância do cuidado com o meio ambiente.

Além disso, este ano o Grito dos Excluídos foi às ruas em defesa do plebiscito com mutirões para coleta de votos. A iniciativa promove uma consulta nacional sobre a redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6×1 e o imposto para os super-ricos.

Há 31 anos, o Grito dos Excluídos e Excluídas acontece no dia 7 de setembro, buscando mobilizar a sociedade na luta por direitos fundamentais, como saúde, educação, habitação e segurança alimentar, além do combate ao racismo, à violência policial, à violência contra as mulheres e a outras formas de discriminação e ódio.

O movimento também abraça as pautas das comunidades rurais e tradicionais, defendendo o direito à terra, a agricultura familiar baseada na agroecologia, o acesso a alimentos saudáveis e a soberania alimentar.

O Grito dos Excluídos foi pensado, ainda segundo a organização, em sintonia com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que busca, nesta data, chamar a atenção de todos para os problemas sociais e pedir empenho para criar mais igualdade.

