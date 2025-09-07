Imagens e vídeo

Confira os melhores momentos do desfile cívico-militar de 7 de Setembro no ES

Tradicional evento reuniu autoridades e público na manhã deste domingo (7), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), em Vitória

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 12:56

Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro em Vitória 1 de 87

O tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro reuniu autoridades e público na manhã deste domingo (7), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, conhecida como Beira-Mar, em Vitória. A programação incluiu o acendimento do fogo simbólico e o hasteamento das bandeiras.

Entre os presentes estavam o vice-governador Ricardo Ferraço, o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, o procurador-geral de Justiça Francisco Berdeal, o secretário de Segurança Pública do Estado Leonardo Damasceno, o prefeito de Cariacica Euclério Sampaio, além de estudantes e integrantes de instituições sociais.

