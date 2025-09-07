Casagrande no 7 de Setembro: "É preciso fortalecer nossas instituições"

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 11:24
O tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro reuniu autoridades e público na manhã deste domingo (7), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, conhecida como Beira-Mar, em Vitória. No evento, que celebra a Independência do Brasil, o governador Renato Casagrande falou sobre fortalecer as instituições públicas para que elas representem a sociedade.
Renato CasagranteGovernador do Espírito Santo
A programação incluiu o acendimento do fogo simbólico e o hasteamento das bandeiras. Entre os presentes estavam o vice-governador Ricardo Ferraço, o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, o procurador-geral de Justiça Francisco Berdeal, o secretário de Segurança Pública do Estado Leonardo Damasceno, o prefeito de Cariacica Euclério Sampaio, além de estudantes e integrantes de instituições sociais. Veja, abaixo, algumas imagens publicadas pelo governador em rede social.
Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro em Vitória
