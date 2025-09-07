Desfile em Vitória

Casagrande no 7 de Setembro: "É preciso fortalecer nossas instituições"

Tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro reuniu autoridades e público na manhã deste domingo (7), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar)

Publicado em 7 de setembro de 2025

Desfile do 7 de Setembro na Avenida Beira-Mar, em Vitória, contou com a presença de autoridades políticas do ES Crédito: Fernando Madeira

O tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro reuniu autoridades e público na manhã deste domingo (7), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, conhecida como Beira-Mar, em Vitória. No evento, que celebra a Independência do Brasil, o governador Renato Casagrande falou sobre fortalecer as instituições públicas para que elas representem a sociedade.

A gente tem muito que comemorar, mas ainda temos muitos desafios. Que a gente possa renovar nesse Dia da Independência. [...] Em especial, neste 7 de Setembro, a importância de fortalecer as instituições. Cada vez mais fica claro que um país só avança se tiver instituições fortes. Instituições públicas, como o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Instituições que sejam conectadas com a sociedade e, especialmente, instituições da sociedade, quando você tem instituições de fato representativas da sociedade e se fortalecem cumprindo regras, respeitando essas regras, a gente consegue avançar Renato Casagrante Governador do Espírito Santo

A programação incluiu o acendimento do fogo simbólico e o hasteamento das bandeiras. Entre os presentes estavam o vice-governador Ricardo Ferraço, o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, o procurador-geral de Justiça Francisco Berdeal, o secretário de Segurança Pública do Estado Leonardo Damasceno, o prefeito de Cariacica Euclério Sampaio, além de estudantes e integrantes de instituições sociais. Veja, abaixo, algumas imagens publicadas pelo governador em rede social.

