Grávida do 9° filho diz que ter família grande era um sonho de infância

Dayene Lima ao lado dos oito filhos Crédito: Acervo pessoal

Mãe de oito e grávida de 32 semanas do nono filho, a maquiadora e empreendedora Dayene Lima, de 33 anos, moradora de Cariacica , disse que ter uma família grande é um sonho de infância realizado – compartilhado pelo marido Raphael Miranda, de 38 anos.

"Minha mãe foi para São Paulo trabalhar e fui criada pela minha avó. Na escola, via as crianças com os pais e os irmãos. Voltava para casa e era só eu e ela. Na infância, fui uma criança sozinha e isso despertou muito o desejo de ter uma família grande", contou a maquiadora.

Nas redes sociais, Dayene dá dicas de beleza e compartilha a rotina com o marido e os filhos: Raphael Júnior, de 15 anos; Philipe, de 13; Maria Júlia, de 11; João Miguel, de oito, Maria Clara, de seis; Maria Eduarda, de quatro; João Davi, de três anos e Maria Liz, de um ano e sete meses. Em um dos vídeos que viralizou, ela brinca com o fato de as pessoas não acreditarem que ela tem oito filhos (veja abaixo).

Às vésperas do Dia das Mães, a futura mamãe de nove conversou com o g1ES sobre os desafios da maternidade que ela enfrenta.

"É uma viagem sem volta. Ao mesmo tempo, muito intensa e muito louca porque a gente se pega arrependida de muitas coisas. Mas ainda faria tudo de novo! A maternidade é a própria incoerência na nossa vida. Uma coisa que é muito certa é que as noites são longas, mas os anos passam muito rápido", disse.

Desafios da maternidade e criação dos filhos

Dayene comentou que um dos maiores desafios é ter que lidar com os julgamentos.

"Se você escolhe ter uma família grande, as pessoas te julgam. E se você escolhe ter um, dois filhos, ou se demora a ter filhos, vai ser julgado. São coisas que me incomodam muito. As pessoas deixarem de se preocupar com a própria felicidade, e querer o tempo todo se intrometer ou dar um palpite, mas a vida diz respeito à mãe e ao pai", desabafou.

Sobre a criação dos filhos, ela disse que busca respeitar a individualidade de cada um – e olha que já são oito, cada um com uma personalidade diferente.

Dayene Lima, o marido Raphael Miranda e os oito filhos do casal, que mora em Cariacica Crédito: Acervo pessoal | Montagem A Gazeta

"Busco respeitar a individualidade e a capacidade que cada um tem dentro da sua idade. Não trato todos os filhos iguais, mas cada um conforme a sua necessidade. Sempre falo com eles: 'Se autoabençoem independentemente do que as pessoas falam de você, do que as pessoas te rotulam. Você não é o que elas falam'. A gente tem uma relação muito boa com os filhos, de diálogo, conversar sobre o futuro, de sonhos, de planos", contou.

"Sempre digo para eles que eles são as melhores coisas das nossas vidas, tanto minha quanto do meu esposo" Dayene Lima - Maquiadora

Dayene também falou que proporcionar aos filhos o convívio familiar que não teve quando era criança é uma grande realização.

"Me realizo muito quando faço uma mesa posta, o almoço do Dia das Mães, o café do Dia dos Pais. A gente pode não ter nada, mas vai ali fazer um bolinho para poder agradecer ao papai do céu e cantar parabéns no aniversário de todos eles sempre com um abraço, uma oração, porque não é o material, mas o valor de a gente estar junto em família. Tento dar aos meus filhos não coisas materiais, mas momentos que eu não pude ter", disse Dayene.

Os oito filhos de Dayene Lima, maquiadora e moradora de Cariacica Crédito: Acervo pessoal | Montagem A Gazeta

Para as mamães de primeira viagem, ela disse que o importante é não se anular por causa da maternidade.

"O nosso trabalho é o mais árduo e o menos valorizado. Que a gente nunca perca a nossa essência de fazer tudo por eles e para eles sem esquecer da gente, porque um dia eles vão sair do ninho e você vai ficar perdida sem saber quem você é, e uma mãe feliz e realizada faz os filhos mais felizes e realizados", apontou.

E o bebê número 10?

A maquiadora disse que se depender dela e do marido, o décimo filho não vem, mas o número inicial do casal nem chegava a oito.

"Cinco filhos estava ótimo. Acabou que nunca fui a favor da laqueadura, não queria fazer. Depois, veio o sexto, o sétimo, por último agora a gente falou: 'vamos parar na Liz', que é a número oito. Ela veio prematura, foi uma gravidez muito difícil, mas veio sem nenhum problema de saúde. A gente está muito feliz e realizado com os oito e o nono que está a caminho. Gratos a Deus por todos serem saudáveis e inteligentes", contou Dayene.

Família grande era um "sonho" para Dayene Silva Crédito: Acervo pessoal | Montagem A Gazeta

Como teve alguns problemas de saúde após o nascimento da oitava filha, Dayene não conseguiu tomar os anticoncepcionais e o casal optou pela vasectomia, mas, durante o processo, ela engravidou novamente.

"Mais do que nunca a gente quer fechar a fábrica. Por nós, teríamos mais filhos, mas por uma questão financeira fica cada vez mais difícil. Queremos proporcionar o mesmo para todos. Não planejamos e não queremos o baby dez, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã", brincou Dayene.

Planos para o futuro

Dayene e o marido se conheceram quando ele dava aulas de balé e sonhavam em comprar uma kombi para viajar com os amigos do grupo da dança. Hoje, o sonho do casal é conhecer o Espírito Santo e outros Estados com todos os filhos em uma van.