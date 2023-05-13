Grávida do 9° filho diz que ter família grande era um sonho de infância

Mãe de oito e grávida de 32 semanas do nono filho, a maquiadora e empreendedora Dayene Lima, de 33 anos, moradora de Cariacica, disse que ter uma família grande é um sonho de infância realizado – compartilhado pelo marido Raphael Miranda, de 38 anos.
"Minha mãe foi para São Paulo trabalhar e fui criada pela minha avó. Na escola, via as crianças com os pais e os irmãos. Voltava para casa e era só eu e ela. Na infância, fui uma criança sozinha e isso despertou muito o desejo de ter uma família grande", contou a maquiadora.
Nas redes sociais, Dayene dá dicas de beleza e compartilha a rotina com o marido e os filhos: Raphael Júnior, de 15 anos; Philipe, de 13; Maria Júlia, de 11; João Miguel, de oito, Maria Clara, de seis; Maria Eduarda, de quatro; João Davi, de três anos e Maria Liz, de um ano e sete meses. Em um dos vídeos que viralizou, ela brinca com o fato de as pessoas não acreditarem que ela tem oito filhos (veja abaixo).
Às vésperas do Dia das Mães, a futura mamãe de nove conversou com o g1ES sobre os desafios da maternidade que ela enfrenta.
"É uma viagem sem volta. Ao mesmo tempo, muito intensa e muito louca porque a gente se pega arrependida de muitas coisas. Mas ainda faria tudo de novo! A maternidade é a própria incoerência na nossa vida. Uma coisa que é muito certa é que as noites são longas, mas os anos passam muito rápido", disse.
Desafios da maternidade e criação dos filhos
Dayene comentou que um dos maiores desafios é ter que lidar com os julgamentos.
"Se você escolhe ter uma família grande, as pessoas te julgam. E se você escolhe ter um, dois filhos, ou se demora a ter filhos, vai ser julgado. São coisas que me incomodam muito. As pessoas deixarem de se preocupar com a própria felicidade, e querer o tempo todo se intrometer ou dar um palpite, mas a vida diz respeito à mãe e ao pai", desabafou.
Sobre a criação dos filhos, ela disse que busca respeitar a individualidade de cada um – e olha que já são oito, cada um com uma personalidade diferente.
"Busco respeitar a individualidade e a capacidade que cada um tem dentro da sua idade. Não trato todos os filhos iguais, mas cada um conforme a sua necessidade. Sempre falo com eles: 'Se autoabençoem independentemente do que as pessoas falam de você, do que as pessoas te rotulam. Você não é o que elas falam'. A gente tem uma relação muito boa com os filhos, de diálogo, conversar sobre o futuro, de sonhos, de planos", contou.
"Sempre digo para eles que eles são as melhores coisas das nossas vidas, tanto minha quanto do meu esposo"
Dayene também falou que proporcionar aos filhos o convívio familiar que não teve quando era criança é uma grande realização.
"Me realizo muito quando faço uma mesa posta, o almoço do Dia das Mães, o café do Dia dos Pais. A gente pode não ter nada, mas vai ali fazer um bolinho para poder agradecer ao papai do céu e cantar parabéns no aniversário de todos eles sempre com um abraço, uma oração, porque não é o material, mas o valor de a gente estar junto em família. Tento dar aos meus filhos não coisas materiais, mas momentos que eu não pude ter", disse Dayene.
Para as mamães de primeira viagem, ela disse que o importante é não se anular por causa da maternidade.
"O nosso trabalho é o mais árduo e o menos valorizado. Que a gente nunca perca a nossa essência de fazer tudo por eles e para eles sem esquecer da gente, porque um dia eles vão sair do ninho e você vai ficar perdida sem saber quem você é, e uma mãe feliz e realizada faz os filhos mais felizes e realizados", apontou.
E o bebê número 10?
A maquiadora disse que se depender dela e do marido, o décimo filho não vem, mas o número inicial do casal nem chegava a oito.
"Cinco filhos estava ótimo. Acabou que nunca fui a favor da laqueadura, não queria fazer. Depois, veio o sexto, o sétimo, por último agora a gente falou: 'vamos parar na Liz', que é a número oito. Ela veio prematura, foi uma gravidez muito difícil, mas veio sem nenhum problema de saúde. A gente está muito feliz e realizado com os oito e o nono que está a caminho. Gratos a Deus por todos serem saudáveis e inteligentes", contou Dayene.
Como teve alguns problemas de saúde após o nascimento da oitava filha, Dayene não conseguiu tomar os anticoncepcionais e o casal optou pela vasectomia, mas, durante o processo, ela engravidou novamente.
"Mais do que nunca a gente quer fechar a fábrica. Por nós, teríamos mais filhos, mas por uma questão financeira fica cada vez mais difícil. Queremos proporcionar o mesmo para todos. Não planejamos e não queremos o baby dez, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã", brincou Dayene.
Planos para o futuro
Dayene e o marido se conheceram quando ele dava aulas de balé e sonhavam em comprar uma kombi para viajar com os amigos do grupo da dança. Hoje, o sonho do casal é conhecer o Espírito Santo e outros Estados com todos os filhos em uma van.
"Nosso próximo passo é comprar uma van para conhecer o Estado. Mesmo com todas as dificuldades que envolvem a criação respeitosa, que é a que eu escolhi praticar, o sustento e educação de uma família grande, teria todos eles novamente. É real aquele ditado que a gente não consegue mais imaginar a vida sem eles", concluiu.