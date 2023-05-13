Mais 400 famílias carentes de Vitória recebem cartão de auxílio

"Tem dia que não tem pão nem leite. Estava doida para chegar o dia de receber o cartão. Já vou sair daqui para comprar"

Oficialmente, a extrema pobreza é quando a renda mensal de uma família é de até R$ 112 per capita (por membro). A prioridade é atender aquelas que não recebem outros benefícios sociais, sejam eles estaduais ou federais. Para ser selecionado no programa “Vix + Cidadania” é preciso:

O valor de R$ 122,88 equivale a menos de 10% do salário mínimo atual e não pode ser usado para comprar bebidas alcoólicas ou cigarros. Ele é concedido por meio de cartões magnéticos do tipo vale-alimentação e funciona em estabelecimentos conveniados da Capital, colaborando para girar a economia local.