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Vix + Cidadania

Mais 400 famílias carentes de Vitória recebem cartão de auxílio

Beneficiadas podem usar o valor de R$ 112,88 para compra de alimentos, materiais de higiene e gás de cozinha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2023 às 16:17

Publicado em 13 de Maio de 2023 às 16:17

Gabriela dos Anjos Santos e a mãe dela receberam o cartão neste sábado (13) em Vitória
Gabriela dos Anjos Santos e a mãe dela receberam o cartão neste sábado (13) em Vitória Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória
Neste sábado (13), mais 408 famílias carentes de Vitória receberam o cartão do programa “Vix + Cidadania”, que tem o objetivo erradicar a extrema pobreza na Capital. O auxílio de R$ 112,88 mensais pode ser usado na compra de comida, gás de cozinha e materiais de higiene pessoal e limpeza. A entrega aconteceu no Ginásio Tancredão, em Mário Cypreste.
Mãe de cinco filhos, Andrezia de Jesus Almeida comentou que a chegada do benefício traz um sentimento de alívio e gratidão. "Estou desempregada há um ano, e esse cartão vai me ajudar muito, pois pago aluguel e tenho que cuidar dos meus filhos", disse, enquanto carregava o pequeno Enzo, de apenas dois meses, no colo.
De acordo com o município, com a entrega desta manhã, o auxílio já contempla 2.345 famílias ou 6.037 pessoas. Lançado em março deste ano, o projeto colabora para que elas consigam custear o básico. A projeção é de que 5 mil núcleos familiares tenham direito ao benefício municipal.
"Tem dia que não tem pão nem leite. Estava doida para chegar o dia de receber o cartão. Já vou sair daqui para comprar"
Gabriela dos Anjos Santos - Beneficiada
Oficialmente, a extrema pobreza é quando a renda mensal de uma família é de até R$ 112 per capita (por membro). A prioridade é atender aquelas que não recebem outros benefícios sociais, sejam eles estaduais ou federais. Para ser selecionado no programa “Vix + Cidadania” é preciso:
  • Ter registro atualizado há menos de dois anos no CadÚnico
  • Morar em Vitória
  • Viver em situação de extrema pobreza, pobreza ou violação de direitos
  • Estar registrado no sistema da assistência social do município
O valor de R$ 122,88 equivale a menos de 10% do salário mínimo atual e não pode ser usado para comprar bebidas alcoólicas ou cigarros. Ele é concedido por meio de cartões magnéticos do tipo vale-alimentação e funciona em estabelecimentos conveniados da Capital, colaborando para girar a economia local.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, o volume de recursos pagos já chega a cerca de R$ 1,7 milhão. O investimento total previsto é de quase R$ 13,7 milhões por ano. Os próximos pagamentos acontecerão no dia 12 dos meses de maio, junho e julho. Em agosto, o repasse será no dia 11.

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