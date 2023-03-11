Vitória investe mais de R$ 13,6 milhões para erradicar extrema pobreza

Com o Vix + Cidadania, a Prefeitura de Vitória disponibilizará um cartão magnético, no valor de R$ 112,88, para cada membro das famílias em situação de extrema pobreza Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

De acordo com a legislação federal, famílias que vivem com uma renda per capita inferior a R$ 112,88 por mês podem ser consideradas em situação de extrema pobreza. Além de inseri-las em um contexto de insegurança alimentar e nutricional, a dignidade dos indivíduos também é afetada, o que torna ainda mais importante a promoção de políticas públicas que objetivem a garantia dos direitos e a transformação dessas realidades.

Essa é a missão da Prefeitura de Vitória com o programa de assistência financeira Vix + Cidadania. Criado pela administração municipal, o projeto disponibilizará, neste próximo sábado (11), no Tancredão, um cartão magnético, no valor de R$ 112,88, para cada membro das famílias em situação de extrema pobreza.

Inclusive, o crédito mensal deverá ser utilizado para compra de materiais de higiene pessoal, alimentos e gás, exclusivamente, nos estabelecimentos credenciados no projeto. Com isso, também será possível movimentar a economia local.

Famílias receberam o cartão do Vix + Cidadania neste sábado (11), no Tancredão, em Vitória Crédito: Willian Loyola

Segundo a secretária de Assistência Social de Vitória, Cintya Schulz, o Vix + Cidadania é um divisor de águas na vida de muitas famílias e buscará garantir o respeito por direitos humanos básicos, como a alimentação.

"É um grande passo. Estamos falando de uma política responsável que se preocupa com as famílias e na garantia dos direitos humanos. Estamos orgulhosos em colocar em prática um programa focado em quem, atualmente, mais precisa" Cintya Schulz - Secretária de Assistência Social de Vitória

A expectativa é de que mais de cinco mil famílias sejam beneficiadas pelo programa, que deve receber um investimento de mais de R$ 13,6 milhões anualmente, e tornar Vitória a primeira Capital a erradicar a extrema pobreza.

Vale ressaltar que as famílias contempladas pelo Vix + Cidadania também serão acompanhadas por uma rede socioassistencial e outros serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Como receber o cartão?

Aos interessados em receber o benefício, é preciso estar cadastrado no CadÚnico e no Sistema de Informação da Secretaria de Assistência Social. Inicialmente, não receberão o cartão as famílias que já são contempladas por outros programas federais de transferência de renda, como o Bolsa Família, por exemplo.