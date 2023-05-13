Começa vacinação contra gripe para população acima de seis meses no ES

Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A Sesa, por meio do Programa Estadual de Imunizações, informou que, em virtude do aumento de casos de infecções respiratórias e do estoque de doses de vacinas disponíveis, ampliou, a partir deste sábado (13), a campanha de vacinação contra influenza para toda a população não vacinada a partir de 6 meses de idade.

Na Grande Vitória , por exemplo, muitas unidades de saúde e até pontos de vacinação em shoppings vão oferecer a vacina contra o vírus influenza neste sábado e domingo (14), sem necessidade de agendamento.

A partir de segunda-feira (15), algumas cidades vão abrir agendamento para quem desejar se vacinar nos postos de saúde. Confira abaixo o que algumas cidades já definiram sobre a vacinação.

Vitória

Vitória inicia neste sábado (13) a vacinação contra a Influenza para a população geral a partir de seis meses de idade. A Secretaria de Saúde (Semus) disponibilizou as vagas remanescentes do agendamento on-line aberto na última quinta-feira (11) para este novo grupo.

As vagas já podem ser garantidas neste link ou pelo aplicativo Vitória Online. Um novo agendamento será aberto na próxima quinta-feira (18).

Vila Velha

A Secretaria de Saúde de Vila Velha informou que a partir deste sábado (13) começará a imunização da influenza no município. Neste dia, a vacinação sem agendamento em dois pontos: shoppings Praia da Costa e Boulevard. O agendamento será aberto a partir de segunda-feira (15), para as vacinas nos postos.

Cariacica

Em Cariacica , a vacina da gripe está liberada para toda a população acima de 6 meses já a partir deste sábado (13). Neste final de semana, há vacinação sem agendamento no Shopping Moxuara, das 10 às 17 horas.

Serra

A Secretaria de Saúde da Serra informou que, neste sábado (13), das 8 às 16 horas, as equipes de saúde estarão nas Unidades Regionais de Saúde de Jacaraípe, Feu Rosa, Novo Horizonte, Serra Dourada e Serra-Sede; e, também​,​ das 8 às 16 horas, nas Unidades Básicas de Saúde de Nova Almeida e Jardim Carapina.

Já das 9 às 17 horas, a ação será no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. No domingo (14), a vacinação sem agendamento está confirmada para acontecer das 10 às 17 horas, no Sshopping ​Montserrat​, em Colina de Laranjeiras.

Estarão disponíveis os imunizantes contra a Covid-19, contra a Influenza para a população não vacinada a partir de seis meses; e demais vacinas de rotina.

Guarapari

A Prefeitura de Guarapari informou que o município realizará a vacinação de influenza para o público acima de seis meses a partir da próxima segunda-feira (15). A vacinação acontecerá em todas as unidades de saúde que possuem sala de vacina. Não é necessário agendamento.