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R$ 112 por pessoa

Famílias carentes de Vitória recebem cartão para pagar necessidades básicas

Objetivo da prefeitura da Capital é atender famílias em situação de extrema pobreza. Ao todo, cinco mil famílias terão direito ao recurso extra

Publicado em 11 de Março de 2023 às 12:50

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

11 mar 2023 às 12:50
Famílias recebem cartão Vix + Cidadania, da prefeitura de Vitória
Famílias recebem cartão Vix + Cidadania, da prefeitura de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A dona de casa Marinalva Ferreira, que mora no bairro Bela Vista, em Vitória, cuida sozinha de dois netos e não tem como trabalhar. Com pouco dinheiro, até o básico é racionado. A família dela é uma das 450 beneficiadas com o cartão Vix + Cidadania, da prefeitura de Vitória neste sábado (11). O benefício tem valor mensal de R$ 112 por pessoa, ou seja, será maior ou menor de acordo com o tamanho da família. Segundo a prefeitura, ao todo, cinco mil famílias terão direito ao recurso extra.
"Vou comprar o necessário. Às vezes é leite, um pedacinho de carne. Não dá para comprar muito, mas como dona de casa a gente sabe dividir as coisas. Tenho dois netos, compro duas maçãs e dou uma pra cada um", contou.
Para ter acesso, é preciso que a família esteja inscrita no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) e com o cadastro atualizado. A prefeitura prevê um investimento de R$ 13,6 milhões anual.
Oficialmente, se enquadram na categoria de extrema pobreza as famílias com renda per capita mensal de até R$ 112, valor que será pago através do auxílio. Dessa forma, a prefeitura pretende erradicar a extrema pobreza na Capital a partir do pagamento do auxílio.
Famílias recebem cartão Vix + Cidadania, da prefeitura de Vitória
Famílias recebem cartão Vix + Cidadania, da prefeitura de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O dinheiro é disponibilizado através de cartões magnéticos para compra de alimentos, materiais de higiene pessoal, material de limpeza e gás de cozinha. Não é autorizada a compra de bebidas alcoólicas e de cigarros com o cartão. O cartão é válido apenas em estabelecimentos de Vitória, para fomentar o comércio local.
Inicialmente, receberão o cartão as famílias que não têm outros benefícios sociais, como o Bolsa Família.

Vix Cidadania

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