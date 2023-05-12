Quase 4 mil aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Estado (IPAJM), que fazem aniversário entre janeiro e abril de 2023 e que ainda não participaram do recadastramento obrigatório, correm o risco de ter o pagamento suspenso. Segundo o Instituto, caso esses beneficiários não regularizem a situação até o próximo dia 31 de maio, o benefício será suspenso a partir de 1º de junho.
O recadastramento deve ser feito em uma das agências do Banestes, de forma presencial. O beneficiário deve apresentar documento de identificação com foto, como carteira de identidade e de motorista, além do CPF.
A lista dos não recadastrados pode ser conferida no site do IPAJM através do link.
Em caso de dúvidas, os beneficiários podem entrar em contato com o serviço de teleatendimento do IPAJM no telefone (27) 3201-3180. O número recebe ligações gratuitas de telefones fixo e móvel.
IPAJM: quase 4 mil aposentados e pensionistas podem perder benefício no ES