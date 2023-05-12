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IPAJM: quase 4 mil aposentados e pensionistas podem perder benefício no ES

Beneficiários devem regularizar a situação até o próximo dia 31 de maio; caso contrário, o benefício será suspenso a partir de 1° de junho
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

12 mai 2023 às 17:35

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 17:35

Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM)
Aposentados e pensionistas do IPAJM que não realizaram recadastramento correm risco de ter pagamento suspenso Crédito: Vitor Jubini
Quase 4 mil aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Estado (IPAJM), que fazem aniversário entre janeiro e abril de 2023 e que ainda não participaram do recadastramento obrigatório, correm o risco de ter o pagamento suspenso. Segundo o Instituto, caso esses beneficiários não regularizem a situação até o próximo dia 31 de maio, o benefício será suspenso a partir de 1º de junho. 
O recadastramento deve ser feito em uma das agências do Banestes, de forma presencial. O beneficiário deve apresentar documento de identificação com foto, como carteira de identidade e de motorista, além do CPF.
A lista dos não recadastrados pode ser conferida no site do IPAJM através do link
Em caso de dúvidas, os beneficiários podem entrar em contato com o serviço de teleatendimento do IPAJM no telefone (27) 3201-3180. O número recebe ligações gratuitas de telefones fixo e móvel.
IPAJM: quase 4 mil aposentados e pensionistas podem perder benefício no ES

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