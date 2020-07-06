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Governo do ES muda regra que limitava horário de casas lotéricas

Mudança foi publicada na última sexta-feira (03) no Diário Oficial do Estado. Agências ainda precisam seguir algumas regras que restringem o acesso aos estabelecimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 10:10

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 10:10

Lotericas
Lotericas Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
governador Renato Casagrande revogou, na última quinta-feira (02), o decreto que limitava o funcionamento das casas lotéricas de 8h às 12h e de 14h às 18h e que estabelecia que a quantidade de clientes que poderia permanecer dentro do estabelecimento seria igual ao número de caixas.
Desde a última sexta-feira (03), quando a mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado, as próprias lotéricas podem definir seus horários de abertura e de encerramento das atividades. Em nota, o Governo do Estado afirmou que as casas lotéricas agora são consideradas serviço essencial e, por isso, não tem mais limitação de horário. O presidente Jair Bolsonaro já tinha incluído as casas lotéricas na lista de serviços essenciais no final de março, mas o governo do Estado ainda mantinha as limitações.
No entanto, elas ainda precisam seguir algumas regras que restringem o acesso aos estabelecimentos: as lotéricas devem limitar a entrada de clientes no estabelecimento na proporção de um cliente por cada 10m² de área de loja e continuar utilizando faixas ou marcações para garantir a distância mínima de 1,5m entre as pessoas. O uso de máscaras também é obrigatório para reduzir os riscos de contágio do coronavírus.

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Na última semana, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também revogou a regra que impedia a venda de bebida alcoólica em distribuidoras aos finais de semana.
O Espírito Santo chegou aos 53.393 casos e 1.803 mortes por coronavírus na tarde deste domingo (05). As informações são do Painel Covid-19, da Sesa, que mostrou que apenas nas últimas 24 horas a doença infectou 569 pessoas e resultou em 22 óbitos.
Entre os municípios mais afetados, Vila Velha permanece como líder no ranking do Estado, com 8.643 registros da doença, seguido pela Serra (8.241), Vitória (8.100) e Cariacica (5.822).

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