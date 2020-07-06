Governo do ES muda regra que limitava horário de casas lotéricas

Desde a última sexta-feira (03), quando a mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado, as próprias lotéricas podem definir seus horários de abertura e de encerramento das atividades. Em nota, o Governo do Estado afirmou que as casas lotéricas agora são consideradas serviço essencial e, por isso, não tem mais limitação de horário. O presidente Jair Bolsonaro já tinha incluído as casas lotéricas na lista de serviços essenciais no final de março, mas o governo do Estado ainda mantinha as limitações.