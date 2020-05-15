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Combate ao coronavírus

Governo do ES contrata empresa para fazer desinfecção noturna nos terminais

A empresa vai receber um total de R$ 1,47 milhão para realizar esse trabalho por um período de três meses, todos os dias, das 21h às 4h da madrugada. A pandemia de coronavírus foi citada como justificativa para a contratação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 08:43

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 08:43

Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes. A grande maioria dos passageiros está usando máscaras de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns sem ela.
Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) do Espírito Santo anunciou a contratação de uma empresa para fazer os serviços de lavagem, higienização, desinfecção e pulverização nos terminais do Transcol
A empresa vai receber um total de R$ 1.472.091,30 (R$  1,47 milhão) para realizar esse trabalho por um período de três meses, todos os dias, das 21h às 4h da madrugada, com aplicação de produto desinfetante no piso das plataformas, catracas, bancos, travessias de pedestres, paredes e pilares externos, até a altura de 2 metros, piso e paredes de sanitários públicos.
No resumo de contrato, publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (15), a Semobi cita a pandemia de coronavírus como justificativa para a contratação.

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A pasta afirma que os serviços são para "manter os ambientes em bom estado de salubridade, tanto para a segurança pessoal dos servidores, quanto dos usuários" nos nove terminais em operação do Transcol  o terminal de Itaparica, em Vila Velha, está fechado para reforma.
Governo do ES contrata empresa para fazer desinfecção noturna nos terminais

SISTEMA DEIXA DE ACEITAR DINHEIRO

Para reduzir o risco de contágio do coronavírus, o dinheiro não será mais aceito como forma de pagamento nos ônibus que circulam entre os municípios da Grande Vitória, os coletivos do Sistema Transcol, pelos próximos dois meses. Os passageiros, obrigatoriamente, terão que usar o cartão de passagem para andar nos coletivos a partir do próximo domingo (17).
Com a medida, o governo do Estado anunciou que os cobradores serão afastados de suas funções por dois meses. Esses trabalhadores terão sua jornada de trabalho reduzida, como autoriza medida provisória. Parte deles será direcionada para a venda dos cartões em terminais, farmácias e unidades móveis, segundo o governo.

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