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Ampliação

Governo desapropria área para obras na Rodovia José Sette, em Cariacica

Segundo o DER, será construído um grande contorno no local, próximo à Associação de Moradores de Itacibá; prazo para conclusão das obras não foi estabelecido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 22:09

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 22:09

Trecho da Rodovia José Sette com meio-fio e postes pintados da cor-de-rosa.
Governo do ES anunciou desapropriação de imóveis na Rodovia José Sette, em Cariacica Crédito: Lucas Calazans
Governo do Espírito Santo publicou um decreto no Diário Oficial desta terça-feira (18) que autoriza a desapropriação de uma área em Cariacica para realizar obras que fazem parte do processo de ampliação da Rodovia José Sette, a ES-080. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-ES), isso atrasará a conclusão das obras na rodovia.
O DER informou que os processos de desapropriação em alguns pontos da rodovia, algo que o órgão classifica como trâmite normal da obra e que já estava no projeto inicial, atrasa os prazos de conclusão da ampliação. Ainda de acordo com o departamento, no local, próximo à Associação de Moradores de Itacibá, será construído um grande contorno, uma espécie de rotatória.
Um prazo para a conclusão das obras, segundo o DER, não pode ser delimitado. O órgão explicou que a desapropriação do imóvel está em fase administrativa e, assim que for desocupado de fato, poderá ser definido uma data limite para a finalização do trabalho, tanto no local quanto em relação à ampliação da rodovia.
A imagem mostra a vista aerea de um trecho da Rodovia José Sette, em Cariacica
Governo do ES anunciou desapropriação de uma área em Cariacica para obras na rodovia José Sette Crédito: Reprodução

OBRAS SE ARRASTAM

As obras de ampliação da rodovia José Sette se arrastam desde 2011, quando foi firmado o primeiro contrato com prazo de entrega para 2013. No ano seguinte, porém, o contrato foi rescindido e, entre 2014 e 2016, o trecho foi incluído entre as obras que teriam de ser paralisadas por falta de recursos. 
O atual contrato para realizar as obras na rodovia foi assinado em 2016, mas as obras ainda não possuem prazo para ser concluídas.

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