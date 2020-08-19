Governo desapropria área para obras na Rodovia José Sette, em Cariacica

Governo do ES anunciou desapropriação de imóveis na Rodovia José Sette, em Cariacica Crédito: Lucas Calazans

Governo do Espírito Santo publicou um decreto no Diário Oficial desta terça-feira (18) que autoriza a desapropriação de uma área em Cariacica para realizar obras que fazem parte do processo de ampliação da Rodovia José Sette, a ES-080. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-ES), isso atrasará a conclusão das obras na rodovia.

O DER informou que os processos de desapropriação em alguns pontos da rodovia, algo que o órgão classifica como trâmite normal da obra e que já estava no projeto inicial, atrasa os prazos de conclusão da ampliação. Ainda de acordo com o departamento, no local, próximo à Associação de Moradores de Itacibá, será construído um grande contorno, uma espécie de rotatória.

Um prazo para a conclusão das obras, segundo o DER, não pode ser delimitado. O órgão explicou que a desapropriação do imóvel está em fase administrativa e, assim que for desocupado de fato, poderá ser definido uma data limite para a finalização do trabalho, tanto no local quanto em relação à ampliação da rodovia.

Governo do ES anunciou desapropriação de uma área em Cariacica para obras na rodovia José Sette Crédito: Reprodução

OBRAS SE ARRASTAM

As obras de ampliação da rodovia José Sette se arrastam desde 2011, quando foi firmado o primeiro contrato com prazo de entrega para 2013. No ano seguinte, porém, o contrato foi rescindido e, entre 2014 e 2016, o trecho foi incluído entre as obras que teriam de ser paralisadas por falta de recursos.