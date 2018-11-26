Moradores protestam na Rodovia José Sette por conta de buracos

Moradores do bairro Porto de Cariacica atearam fogo em pneus durante um protesto que durou cerca de duas horas, na Rodovia José Sette, na manhã desta segunda-feira (26). De acordo com informações da Polícia Militar, a via ficou interditada nos dois sentidos das 7h às 9h e um grupo de aproximadamente 15 pessoas estava no local.

A PM informa ainda que a motivação seria o mau estado de conservação da rodovia. O Corpo de Bombeiros esteve no local e apagou as chamas que interditavam a pista, que agora está liberada.

NOVO PROTESTO

Um dos organizadores da manifestação, o vigilante Maurício Coutinho afirma que na quinta-feira (29) líderes comunitários devem sem reunir para programar outro protesto, que deve acontecer na semana que vem. O vigilante diz ainda que, além da Rodovia José Sette, outros pontos serão fechados.

"Decidimos nos organizar devido às chuvas, que nos trouxeram muitos buracos na rodovia e isso nos causa muitos problemas, como carros quebrados, pessoas de moto caindo. E o governo não tem olhado para nós, por isso nos mobilizamos para chamar atenção. Precisamos de ajuda e só assim conseguimos fazer com que a nossa voz seja alcançada."

DER-ES

Na semana passada, o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-ES), Gustavo Perin, explicou que para executar operação tapa-buracos, uma medida paliativa, a equipe teria que esperar o tempo ficar mais seco.

"O que está acontecendo este ano de maneira mais expressiva é que o volume de chuva está maior. E alguns trabalhos de reparo dependem desse clima mais seco para aplicar a massa asfáltica", argumentou.

Nesta segunda-feira (26), o DER-ES informou, em nota, que intensificou o trabalho nas rodovias estaduais atingidas pelas chuvas. Na José Sette, o trabalho teve início na semana passada, com as equipes realizando o trabalho de tapa-buracos na altura de Itacibá, e se estenderá até Cariacica Sede para garantir a trafegabilidade.

Ainda por nota, o departamento diz que, como parte das obras de urbanização da rodovia, iniciará, ainda nesta semana, a implantação de um novo revestimento asfáltico entre Itacibá e a subida de Tucum. Mas a execução do serviço depende de tempo firme para que seja realizado.

MOTORISTAS ENCARAM PISTA ESBURACADA

Quem utiliza a rodovia José Sette, em Cariacica, não aguenta mais tanto buraco. Mais uma vez - na última quinta-feira (22), a reportagem da CBN percorreu a pista no trecho entre Itacibá e Santa Luzia e flagrou dificuldades de motoristas, que precisam desviar dessas armadilhas. Os pontos mais críticos encontrados ficam em Tabajara, Santa Luzia e Santana.

Em um trecho do bairro Santa Luzia, a avenida afunila tanto por causa de um buraco enorme que os carros enfrentam fila para conseguir passar pela lateral da rodovia.

Os motoristas estão indignados. Julimar Pacheco mora há quatro anos no bairro e nunca viu mudança. "Não tem suspensão de carro que aguente. É um absurdo isso aí. Com tantos impostos que a gente paga, essa pista estar desse jeito. Arrebenta o carro", disse.

E tem prejuízo mesmo. Thaíse Pereira, que é técnica de enfermagem, explica que já teve que levar o carro para a oficina várias vezes.

O diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-ES), Gustavo Perin, explicou que para executar operação tapa-buracos, uma medida paliativa, a equipe vai ter que esperar o tempo ficar mais seco.

"O que está acontecendo este ano de maneira mais expressiva é que o volume de chuva está maior. E alguns trabalhos de reparo dependem desse clima mais seco para aplicar a massa asfáltica", argumentou.

Perin disse que o órgão já tem um projeto pronto para recuperação da pista, mas que isso ainda depende de captação de recursos, o que deve ficar para o próximo governo.