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Protesto

Moradores interditam novamente a Rodovia José Sette em Cariacica

Os moradores protestaram também na última quinta-feira (28) contra as mortes de dois homens, após uma ação da Polícia Militar

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 18:34
Moradores realizam novo protesto no bairro Morro Novo, em Cariacica Crédito: Internauta | Gazeta Online
Moradores do bairro Morro Novo, em Cariacica, interditaram novamente a Rodovia Governador José Sette na tarde desta segunda-feira (02). Manifestantes atearam fogo em pneus e impediram a passagem de veículos pela via durante 1h30. Por volta das 16h o tráfego foi liberado.
Segundo uma manifestante, mesmo após o Corpo de Bombeiros ter liberado o bloqueio, o protesto vai continuar em forma de corrente humana.
VEJA FOTOS
Na última quinta-feira (28), os moradores protestaram contra as mortes de Nelson Antonio Ghistolfi, de 66 anos - vítima de bala perdida - e Renan Xavier da Silva, de 24 anos, atingido em um confronto com a Polícia Militar na última quarta-feira (27). Nelson morreu após ser atingido por uma bala perdida dentro de casa enquanto participava de um culto.
>Após morte de idoso, moradores interditam rodovia em Cariacica
PMs soltos na noite de domingo
Os quatro policiais militares que estavam presos desde sexta-feira (29) após o tiroteio que vitimou Nelson e Renan na última quarta-feira (27), no bairro Morro Novo, em Cariacica Sede, foram soltos na noite deste domingo (1°). Por meio de nota, a Polícia Militar informou que, "em um Estado Democrático de Direito, as decisões judiciais são devidamente acatadas e que o processo seguirá seu curso regular".
Na ocasião da prisão, os militares foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio previsto no Código Penal Militar. A decisão foi tomada pela Corregedoria da corporação alegando que os quatro PMs cometeram erros operacionais.
>PMs presos após tiroteio com mortes em Cariacica são soltos

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