Moradores interditam novamente a Rodovia José Sette em Cariacica

Moradores realizam novo protesto no bairro Morro Novo, em Cariacica Crédito: Internauta | Gazeta Online

Moradores do bairro Morro Novo, em Cariacica, interditaram novamente a Rodovia Governador José Sette na tarde desta segunda-feira (02). Manifestantes atearam fogo em pneus e impediram a passagem de veículos pela via durante 1h30. Por volta das 16h o tráfego foi liberado.

Segundo uma manifestante, mesmo após o Corpo de Bombeiros ter liberado o bloqueio, o protesto vai continuar em forma de corrente humana.

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Na última quinta-feira (28), os moradores protestaram contra as mortes de Nelson Antonio Ghistolfi, de 66 anos - vítima de bala perdida - e Renan Xavier da Silva, de 24 anos, atingido em um confronto com a Polícia Militar na última quarta-feira (27). Nelson morreu após ser atingido por uma bala perdida dentro de casa enquanto participava de um culto.

PMs soltos na noite de domingo

Os quatro policiais militares que estavam presos desde sexta-feira (29) após o tiroteio que vitimou Nelson e Renan na última quarta-feira (27), no bairro Morro Novo, em Cariacica Sede, foram soltos na noite deste domingo (1°). Por meio de nota, a Polícia Militar informou que, "em um Estado Democrático de Direito, as decisões judiciais são devidamente acatadas e que o processo seguirá seu curso regular".