Gêmeos vítimas de queimaduras em Boa Esperança recebem alta hospitalar

Os irmãos gêmeos de um ano de idade, Ayla e Rael, sofreram queimaduras junto com a mãe após um acidente doméstico no dia 30 de novembro Crédito: Acervo pessoal

O acidente ocorreu no dia 30 de novembro. Na ocasião, os dois foram resgatados pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), e levados para o Hospital Estadual Infantil Drª Milena Gottardi, em Vitória.

Em um vídeo enviado pelo pai, os pequenos aparecem andando no quarto do hospital momentos antes de receberem alta. A menina teve 36% do corpo afetado, já o menino, 27%.

A mãe das crianças teve 70% do corpo queimado. Mayara ficou internada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, durante 23 dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 13 de dezembro.

O acidente

De acordo com a Polícia Militar, mãe e os dois filhos, um menino e uma menina, ficaram feridos após um acidente doméstico, em que foi usado álcool para cozinhar.