Gêmeos vítimas de queimaduras em Boa Esperança recebem alta hospitalar

Os gêmeos de um ano de idade, Ayla e Rael, que sofreram queimaduras junto com a mãe após um acidente doméstico em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, receberam alta do hospital nesta quarta-feira (21). A informação foi confirmada pelo pai das crianças. A mãe dos gêmeos, Mayara Brito dos Santos, de 25 anos, teve 70% do corpo queimado no acidente. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu.
O acidente ocorreu no dia 30 de novembro. Na ocasião, os dois foram resgatados pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), e levados para o Hospital Estadual Infantil Drª Milena Gottardi, em Vitória.
Em um vídeo enviado pelo pai, os pequenos aparecem andando no quarto do hospital momentos antes de receberem alta. A menina teve 36% do corpo afetado, já o menino, 27%.
A mãe das crianças teve 70% do corpo queimado. Mayara ficou internada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, durante 23 dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 13 de dezembro.
O acidente
De acordo com a Polícia Militar, mãe e os dois filhos, um menino e uma menina, ficaram feridos após um acidente doméstico, em que foi usado álcool para cozinhar.
“A mulher relatou que preparava comida em um fogão improvisado com a utilização de álcool. Ao colocar mais líquido no recipiente, o fogo se alastrou e ela, com a intenção de apagar, chacoalhou o recipiente com álcool, o que ocasionou com que o líquido atingisse o corpo dela e dos filhos”, divulgou a PM.