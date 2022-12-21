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Muita chuva

Rio sobe quase 7 metros, transborda e alaga ruas de Ibitirama

Segundo a Defesa Civil, apesar do volume de água, apenas alguns trechos do Centro ficaram alagados nesta quarta-feira (21)

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 17:37

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 dez 2022 às 17:37
Por conta da chuva intensa e por dias seguidos, o rio em Ibitirama, município do Caparaó capixaba, amanheceu nesta quarta-feira (21) quase sete metros acima do nível normal. Segundo a Defesa Civil do município, algumas ruas do centro e próximas ao campo de futebol ficaram cobertas pela cheia do rio.
O morador Paulo Oliveira registrou como estava à cidade no final da manhã. “Choveu muito a noite toda. Agora à tarde, o sol abriu e partes alagadas já não estão mais”, disse Oliveira.
O nível normal do rio é de 1,4 metro, segundo o coordenador da Defesa Civil, Herivelto Loura de Almeida. Ele contou que o rio transbordou pela manhã, mas durante a tarde não choveu. “O Rio Braço Norte Direito atingiu cota 6,8 metros. Nesse momento, já com nível mais baixo, segue tranquilo”, conta o coordenador.
Rio sobe quase 7 metros e transborda em Ibitirama
Algumas ruas do Centro da cidade foram tomadas pela água com a cheia do Rio Crédito: Defesa Civil
Na cidade, não houve registro de desalojados, nem desabrigados.

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