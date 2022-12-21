Rio sobe quase 7 metros, transborda e alaga ruas de Ibitirama

O morador Paulo Oliveira registrou como estava à cidade no final da manhã. “Choveu muito a noite toda. Agora à tarde, o sol abriu e partes alagadas já não estão mais”, disse Oliveira.

O nível normal do rio é de 1,4 metro, segundo o coordenador da Defesa Civil, Herivelto Loura de Almeida. Ele contou que o rio transbordou pela manhã, mas durante a tarde não choveu. “O Rio Braço Norte Direito atingiu cota 6,8 metros. Nesse momento, já com nível mais baixo, segue tranquilo”, conta o coordenador.