Apesar de serem vistos com frequência pela Capital capixaba , os botões sonoros ainda confundem pedestres sobre as funcionalidades que possuem. Seja com o intuito de guiar ou parar o trânsito, eles são importantes aliados especialmente para as pessoas que possuem deficiência visual.

No entanto, o que deveria ser bom, também atrapalha a vida desse grupo. Em entrevista para o repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, a psicóloga e influenciadora digital Raiza Kl afirmou que enfrenta dificuldades no semáforo que fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em frente ao Instituto Braille, no bairro Bento Ferreira.

De acordo com ela, existem botões com sinais sonoros dos dois sentidos da via – mas não há nenhum no canteiro central. É nesse momento que Raíssa, que é deficiente visual, se complica e precisa da ajuda.

Your browser does not support the audio element. Funciona mesmo? Pedestres relatam dor de cabeça com botão sonoro em Vitória

"A sinalização para eu atravessar não é tão audível, o que já é uma dificuldade. Eu consegui atravessar a primeira faixa, mas, ao tentar atravessar a segunda (a do canteiro), que não tem sinal sonoro, eu já não consegui. Tem, inclusive, alguns semáforos sonoros que estão quebrados espalhados pela cidade. Precisamos desse recurso funcionando plenamente", afirmou.

Instruções de como usar

Procurada, a Secretaria de Trânsito de Vitória informou que o município tem 241 cruzamentos sinalizados e 2080 semáforos. Desses, 86 tem botoeiras com sinais sonoros para auxiliar a travessia de quem precisa.

"A pessoa vai ouvir o sinal, se aproximar e encontrar o braile em cima, que tem as instruções. Depois, vai apertar por três segundos. Quando o semáforo abrir, muda o sinal para ela entender que precisa fazer a travessia", afirmou o secretário da pasta, Alex Mariano.

E nos casos em que o botão sonoro não é alto o suficiente? "Às vezes ele pode ser atrapalhado pelo barulho do fluxo da via. Mas, ao mesmo tempo, também temos reclamações de pessoas que moram perto durante à noite, pois pode ser muito alto. Então a gente tenta fazer uma dosimetria. Se tiver que ajustar em alguns lugares, a gente ajusta", destacou.

Segundo botão

Outro aviso sonoro que pode ser encontrado pela cidade é o que abre a passagem para os pedestres. Ele é fisicamente idêntico àquele destinado aos deficientes visuais, mas possui um objetivo distinto. Dos 241 cruzamentos com semáforos, apenas 16 têm botoeiras com acionamento para reduzir o tempo do trânsito aberto, conforme informou a Prefeitura de Vitória.

A reportagem esteve na rua e testou: ao apertar o botão, o tempo de espera reduz em cerca de um minuto.