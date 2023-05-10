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Negócios

Maior evento de distribuição de energia deve atrair 3,5 mil pessoas no ES

Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica acontecerá em novembro no Pavilhão de Carapina, na Serra, e contará com exposições, apresentação de trabalhos técnicos e palestras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2023 às 15:52

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 15:52

Projeção de entrada do que será a entrada do evento no Pavilhão de Carapina
Projeção de entrada do que será a entrada do evento no Pavilhão de Carapina Crédito: Sendi/Divulgação
O Espírito Santo vai sediar em novembro o XXIV Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (Sendi) 2023, evento que é considerado o maior do setor de distribuição de energia elétrica da América Latina. A expectativa é reunir mais de 3,5 mil participantes e movimentar mais de R$ 45 milhões no Estado..
Somente na montagem da infraestrutura do evento, o investimento será de R$ 20 milhõe.. Outros R$ 25 milhões devem ser injetados na economia capixaba com a movimentação do turismo local em quatro dias do evento, com consumo no comércio, transportes, restaurantes e redes hoteleiras. De acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a Embratur, os turistas de negócios e eventos gastam, em média, US$ 304 por dia no Brasil – equivalente a cerca de R$ 1.520.
O Sendi 2021 terá uma ampla programação, como exposições, apresentação de trabalhos técnicos e palestras, além de diversas atividades relacionadas aos temas que envolvem ESG, sustentabilidade, inovação e o mercado de energia.
O evento acontecerá entre os dias 7 e 10 de novembro em uma área de mais de 20 mil metros quadrados, no Pavilhão de Carapina, na Serra. Tendo como anfitriã a EDP, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica do Espírito Santo, o seminário é organizado pela Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).

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O local vai abrigar também a ExpoSendi, uma exposição do segmento de energia que contará com palestras simultâneas de especialistas renomados; apresentação de trabalhos técnicos, além de um espaço voltado para startups e o Rodeio Nacional dos Eletricistas.
“O Sendi 2023 vai proporcionar o encontro do mercado de distribuição de energia elétrica em um único lugar, reunindo as principais empresas, fornecedores, profissionais e especialistas. Esse evento, realizado desde 1962, demonstra a força e a importância do nosso setor no mercado brasileiro”, reforça o presidente da Abradee, Marcos Madureira.
A programação é composta por seis eventos, que acontecem no mesmo espaço. A começar pelo seminário, com mais de 20 palestras com especialistas renomados nacionalmente e internacionalmente que irão debater o futuro do segmento, inovações e tendências, em uma arena silenciosa. Os participantes poderão escolher o conteúdo que querem acompanhar e sintonizar o fone de ouvido na frequência da sua preferência.
“A EDP sente-se honrada em ser a anfitriã do maior evento de distribuição elétrica da América Latina. este tradicional evento do setor. Este segmento passa por um momento histórico com a transição energética e a abertura do mercado, mudanças inevitáveis que irão mudar a relação das pessoas com a energia elétrica. No Sendi iremos reunir os principais protagonistas desta evolução e discutir como queremos construir este futuro: um futuro mais elétrico, sustentável e inovador”, ressalta o vice-presidente de Distribuição da EDP, Dyogenes Rosi.
Ao final, o Sendi 2023 apresentará a Carta de Vitória, um documento que consolidará as principais questões debatidas durante o evento, principalmente as de natureza institucional e regulatória. A carta servirá de guia para orientar futuras ações e discussões dentro do setor elétrico, contribuindo para a construção de um sistema mais eficiente, justo e sustentável.

Serviço

  • XXIV Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (Sendi) 2023
  • Data: 07 a 10 de novembro de 2023
  • Local: Pavilhão de Carapina, no Espírito Santo.
  • Atrações: ExpoSendi; seminários com palestrantes nacionais e internacionais; apresentação de trabalhos técnicos e de startups e seus trabalhos de inovação; Rodeio Nacional dos Eletricistas; Carta de Vitoria, entre outros.
  • Espaços e mais informações: interessados em expor no evento podem podem preencher o formulário no site www.sendi.org.br, onde podem ser encontradas mais informações do evento.

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