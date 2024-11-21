João Victor Brito Silva (à esquerda) e Beatriz Gasoni de Azevedo (à direita) mataram Duramir Monteiro Silva (destaque) Crédito: TV Gazeta / Montagem A Gazeta

João Victor Brito Silva foi condenado a 22 anos de reclusão em regime fechado e 1 ano e 6 meses de detenção em regime semiaberto. Já Beatriz Gasoni de Azevedo recebeu a pena de 20 anos e 6 meses de reclusão e 6 meses de detenção.

As condenações foram pelos crimes de homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), ocultação de cadáver, coação no curso do processo, fraude processual e, no caso de João Victor, posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Julgamento longo

O julgamento começou por volta de 9h da manhã no fórum cachoeirense, pois o crime ocorreu no município, ainda que o corpo da vítima tenha sido localizado em outro município. Após a morte da vítima, o corpo foi levado para a zona rural de Castelo, onde foi incendiado em um buraco. A polícia e o Ministério Público concluíram que os dois mataram a vítima para ficar com a herança (a casa e o dinheiro da vítima).

Your browser does not support the audio element. Filho e nora são condenados a mais de 20 anos de prisão por morte de ciclista em Cachoeiro

João Victor, filho da vítima, alegou ter cometido o crime após o pai tentar agarrar a namorada dele no dia dos fatos. Beatriz, apontada como cúmplice, foi condenada por ajudar ativamente o namorado a matar o sogro.

Buraco onde Bombeiros resgataram os restos mortais incendiados da vítima Crédito: Polícia Civil

O promotor de Justiça Lucas Lobato La Rocca sustentou os fatos presentes na denúncia para obter a decisão, considerando o resultado como uma vitória do Ministério Público (MPES).

A defesa de Beatriz informou que analisará a sentença de forma detalhada para decidir se entrará ou não com recurso. A defesa de João Vitor informou que não irá recorrer, já que a condenação era esperada devido à confissão do réu. Acrescentou que João "demonstrou arrependimento" e reconheceu que o ato cometido foi "bárbaro e repugnante".

Amiga de pedal

A aposentada Edineia Polonini, conhecia Duramir. “Ele era uma excelente pessoa. Respeitador, sempre estava com a gente no pedal. Quando alguém estava iniciando no ciclismo, ele ajudava. Se alguém ficava para trás, ele era o primeiro a esperar. Eu estou muito revoltada com isso, a gente quer ver a justiça. Eles não agiram de imediato, eles premeditaram. Então, eles agiram conscientes do que estavam fazendo", disse a amiga da vítima.

A aposentada Edineia Polonini conhecia a vítima e costumava pedalar com Duramir Crédito: TV Gazeta

Ponto a ponto: relembre o caso