O fim de ano chegou e, com ele, as festas de confraternização das empresas. Sejam multinacionais ou pequenos empreendimentos, o momento é de reunião dos colaboradores, inclusive daqueles que ocupam os postos de chefia, antes do término de 2021. Mas a festinha dos funcionários exige alguns cuidados com o comportamento. É o que chama atenção da comentarista da CBN Vitória, a consultora de gestão e pessoas Andréa Salsa. A professora da FGV ressalta a importância da participação de todos no evento, mesmo que o funcionário não esteja interessado em compartilhar momentos com aqueles colegas que encontrou durante todo o ano que passou.
André Salsa reforça que a confraternização, comum no mês de dezembro, reúne aqueles que estiveram juntos durante o ano. Por isso a reunião em um momento mais descontraído é importante. Ali não entram assuntos de trabalho e formalidades, o que não significa que está tudo liberado.
CBN Vida Profissional - Festa de confraternização da empresa: devo ou não ir?
Em entrevista ao jornalista Mário Bonella, apresentador do programa CBN Cotidiano, a comentarista do quadro CBN Vida Profissional lembrou que a pandemia do novo coronavírus ainda não acabou. Dessa forma, caso não seja possível realizar uma confraternização presencial, que seja remoto. O importante é reunir para celebrar.
"É importante ter a pausa para celebrar as conquistas. Muito frustrante estar em uma equipe que não tem celebração. A reunião das pessoas na confraternização é uma forma de elogio público, um reconhecimento do trabalho. Confraternizar em grupo é sempre melhor. A liderança precisa reconhecer o esforço dos colaboradores na entrega dos pedidos durante o ano"
Sabendo da importância de ir até o local cumprimentar os colegas e chefes que compartilharam os momentos durante o ano, Andréa Salsa faz questão de mencionar que as festas das empresas não são festas privadas.
"Precisamos lembrar que hoje tudo é gravado, tudo é observado. Importante lembrar que a festa é de confraternização de empresa. A postura em eventos como esse exige coerência e bom-senso", comenta.
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DEVO LEVAR PARENTES?
Como adiantado, Andréa Salsa defende que os trabalhadores estejam na festa de fim de ano da empresa. "Do ponto de vista de carreira, é importante passar pela festa, mesmo que você não queira ir. Interessante cumprimentar as pessoas. Isso pode facilitar um contato entre os colaboradores", explica.
Andréa Salsa comenta que é importante o líder tomar a palavra em algum momento da confraternização para comentar como foi o ano. É uma forma de agradecimento, reconhecimento dos esforços.
"Não precisa falar do trabalho na festa de confraternização", diz a comentarista da CBN Vitória. Para Andréa Salsa, todo assunto tem o momento certo. "Deixa para segunda-feira. Aquele não é momento desse assunto", cita.
"Se existe uma retenção orçamentária na empresa, o que impossibilita a festa, é importante encontrar um momento de celebração, mesmo que de forma remota. Todos precisam se sentir abraçados. Reconhecimento é importante", diz a especialista.
A comentarista da CBN Vitória diz que o funcionário precisa entender qual a cultura da empresa. Ou seja, depende do funcionamento de cada local, se tem o costume ou não de realizar confraternização com pessoas de fora. "Ter parentes por perto é uma divisão de atenção. Pode ser que o momento seja de relacionamento apenas entre os funcionários", explica.