Festa de confraternização da empresa: devo ou não ir?

DEVO LEVAR PARENTES?

Como adiantado, Andréa Salsa defende que os trabalhadores estejam na festa de fim de ano da empresa. "Do ponto de vista de carreira, é importante passar pela festa, mesmo que você não queira ir. Interessante cumprimentar as pessoas. Isso pode facilitar um contato entre os colaboradores", explica.

Andréa Salsa comenta que é importante o líder tomar a palavra em algum momento da confraternização para comentar como foi o ano. É uma forma de agradecimento, reconhecimento dos esforços.

"Não precisa falar do trabalho na festa de confraternização", diz a comentarista da CBN Vitória. Para Andréa Salsa, todo assunto tem o momento certo. "Deixa para segunda-feira. Aquele não é momento desse assunto", cita.

"Se existe uma retenção orçamentária na empresa, o que impossibilita a festa, é importante encontrar um momento de celebração, mesmo que de forma remota. Todos precisam se sentir abraçados. Reconhecimento é importante", diz a especialista.