Faixa interditada por obra em Vitória é reaberta para passagem de ciclistas e pedestres

Trecho havia sido bloqueado, o que impediu a circulação de pedestres, ciclistas, cadeirantes e outras pessoas que precisavam utilizar o espaço

Canteiro central foi retirado após reclamações de ciclistas, pedestres e cadeirantes em Vitória. (Leitor AG | Carlos Alberto Silva)

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

O canteiro central que impedia a passagem de pedestres, ciclistas e cadeirantes pela faixa de segurança embaixo da Terceira Ponte, na Enseada do Suá, em Vitória, foi retirado. Moradores da região informaram na quarta-feira (19) sobre o bloqueio que, além de impedir a travessia, os obrigava a passar no meio da pista para veículos. A mudança aconteceu um dia após a publicação de A Gazeta sobre a situação.

O repórter fotográfico de A Gazeta, Carlos Alberto Silva, esteve no local e registrou funcionários trabalhando. O espaço foi reaberto e também recebeu reparação do asfalto.

A Prefeitura de Vitória, por nota, na quarta-feira, explicou realizar obras na região para melhoria do trânsito. Ao todo, são 23 intervenções entre a Avenida. Nossa Senhora dos Navegantes com a Avenida Leitão da Silva até as pontes sobre o Canal de Camburi e nas ruas internas dos bairros da região.

Na tarde de quarta-feira (19), a administração central pediu, por nota, paciência a quem utilize o trajeto. "A Secretaria de Obras pede a compreensão de todos os munícipes por conta dos possíveis transtornos causados pelos trabalhos, que integram o Plano Mobilidade Leste", frisou a prefeitura.

"Uma equipe da empresa executora das obras está indo ao local sinalizar o canteiro de obras, interditando a passagem de pedestres e ciclistas enquanto durarem as intervenções", disse a administração na ocasião.

