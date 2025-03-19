Obra interrompe faixa e faz ciclistas passarem pelo meio da rua em Vitória

Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que a passagem em questão será mantida na configuração original. “Uma equipe da empresa executora das obras está indo ao local sinalizar o canteiro de obras, interditando a passagem de pedestres e ciclistas enquanto durarem as intervenções”, explicou.

A administração central indicou a quem usa a via para utilizar os acessos mais próximos até o fim da obra. Ao todo, são 35 intervenções desde a interseção da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes com a Leitão da Silva até as pontes sobre o Canal de Camburi, e nas ruas internas dos bairros da região.