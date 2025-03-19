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Na Enseada do Suá

Obra interrompe faixa e faz ciclistas passarem pelo meio da rua em Vitória

Trecho passa por uma intervenção e a passagem para ciclistas e pedestres foi bloqueada. Prefeitura orienta que usuários utilizem os acessos mais próximos para realizarem a travessia

Publicado em 19 de Março de 2025 às 16:09

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

19 mar 2025 às 16:09
Ciclistas, pedestres e cadeirantes reclamam de interdição no meio da faixa de pedestres e ciclovia em Vitória.
Ciclistas, pedestres e cadeirantes reclamam de interdição no meio da faixa de pedestres e ciclovia em Vitória. Crédito: Leitor/AG
Os ciclistas, pedestres e cadeirantes que usam a ciclovia ou faixa de pedestres na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, em Vitória, encontram dificuldades para utilizarem o espaço destinado a eles. Uma obra na região acabou interditando uma das passagens usadas pelos moradores e trabalhadores na região. Sem alternativa, os usuários precisam se arriscar na pista destinada a carros.
Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que a passagem em questão será mantida na configuração original. “Uma equipe da empresa executora das obras está indo ao local sinalizar o canteiro de obras, interditando a passagem de pedestres e ciclistas enquanto durarem as intervenções”, explicou.
A administração central indicou a quem usa a via para utilizar os acessos mais próximos até o fim da obra. Ao todo, são 35 intervenções desde a interseção da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes com a Leitão da Silva até as pontes sobre o Canal de Camburi, e nas ruas internas dos bairros da região.
“A Secretaria de Obras pede a compreensão de todos os munícipes por conta dos possíveis transtornos causados pelos trabalhos, que integram o Plano Mobilidade Leste”, completou a administração municipal.

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